%%%Sassenbach Advertising übernimmt Re-Branding von Chicco di cafè%%%

Die Münchner Kreativagentur konnte sich im Direktvergabeverfahren den Branding-Etat des Kaffeebar-Anbieters sichern: Chicco di caffè beauftragte Sassenbach Advertising mit einem Markenrelaunch und der Entwicklung eines umfangreichen Kommunikationskonzepts. Ausschlaggebend für die Entscheidung waren dabei die einschlägige Expertise im Bereich Filialgeschäft und die Food-Kompetenz von Sassenbach.





Ziel der Maßnahmen ist es, den Expansionskurs des Unternehmens zu unterstützen: Chicco di caffè ist inzwischen bundesweit mit rund 120 Kaffeebars in den Kantinen und Casinos von Unternehmen präsent. Im ersten Schritt wird ab sofort die Marke strategisch weiterentwickelt und auch das Corporate Design bekommt einen neuen Look. So sollen die Unternehmenswerte und die Emotionalität des Produkts stimmig nach außen sichtbar gemacht werden. Im Anschluss daran entwickelt Sassenbach ein stringentes Kommunikationskonzept, dessen Maßnahmen sowohl in der Neukundengewinnung und im B2B-Bereich als auch am PoS zum Einsatz kommen. In diesem Zug will Chicco di caffè auch gleich das Shop-Design auffrischen und die Digitalisierung in den Bars konsequent vorantreiben.





"Wir wollen weiter wachsen und dazu sowohl den Markenauftritt als auch unser Kommunikationsportfolio schärfen. Mit Sassenbach Advertising haben wir den richtigen kreativen Partner gefunden", erklärt Ralf Meyer, Geschäftsführer von chicco di caffè. Die Agentur ist neben ihrem Hauptsitz auch mit einem Standort in Köln vertreten. Auf der Referenzliste von Sassenbach Advertising stehen Kunden wie AutoScout24, Electronic Arts, Energie Südbayern, Harley-Davidson, das Hofbräuhaus, Paramount, Renault Trucks und Sony Music.