%%%Volvo und Grey machen das Modell XC40 mit der 360° Live-Tour erlebbar%%%



Der Volvo XC40 kommt im März 2018 in den Handel. Virtuell kann er schon jetzt erlebt werden (Foto: Grey)

Typisch Volvo. Typisch Anders. – Unter diesem Leitgedanken hat Grey im Auftrag von Volvo Car Germany mit Sitz in Köln den neuen Volvo XC40 positioniert. Das SUV in der XS-Klasse wurde Ende September in Mailand der Öffentlichkeit präsentiert. Ab dem 10. März 2018 wird es flächendeckend in den Showrooms der Volvo Händler stehen. Damit Interessierte in der Zwischenzeit ein Gefühl für das SUV entwickeln und es aus allen Blickwinkeln betrachten können, inszeniert Grey den Volvo XC40 nun in einer interaktiven 360° Live-Experience.



Mit der Maßnahme soll insbesondere eine junge Zielgruppe erreicht werden. Mit der 360° Live-Tour können sich Nutzer virtuell über Ausstattung und Details zum kompakten SUV informieren. Dabei ist die Tour ist über nahezu jede Plattform erreichbar, bei gleichzeitig geringen Hardware-Anforderungen. Die Darstellung ist für Desktop, Tablet und Mobil optimiert. Auch der Handel wird durch die übergreifende Arbeit der Grey-Units einbezogen. "Über Samsung Gear VR Headsets schlagen wir eine Brücke zum Handel und machen die 360° Tour dort erlebbar. So ist das neue Modell schon vor dem offiziellen Marktstart emotional zugänglich", erläutert Peter Dräger, Managing Director Grey Shopper.



Um ein realistisches Bild des kompakten SUVs zu erzeugen, hat Grey sich für glasklare stereoskopische Fotografie entschieden und bewusst auf CGI (Computer generated imagery) verzichtet. "Nur unter diesen Voraussetzungen können wir Nutzern einen optimalen räumlichen Eindruck bieten und sie auch auf emotionaler Ebene gut erreichen", erklärt Dickjan Poppema, CEO Grey Germany, die Idee. Auch das Konzept zum Internetauftritt für das Alles-Inklusive-Abonnement 'Care by Volvo – Premiumqualität auf Zeit' hat ebenfalls Grey entwickelt und umgesetzt. Im Rahmen der virtuellen Tour können sich Kunden über einen Button direkt über dieses Angebot informieren.



Produziert wurde die 360° Experience-Tour mit der Produktionsfirma Adlips (Dortmund). Der Fotograf war Norbert Mispelbaum. Für die Programmierung der VR-Expierence zeichnete InvolVR (Dortmund) verantwortlich.