%%%Blood Actvertising startet mit Proviant ins neue Jahr%%%



Mit der Berliner Frucht-Manufaktur Proviant sichert sich Blood Actvertising nach dem Ende der Zusammenarbeit mit Fritz-Kola eine neue Getränkemarke im Portfolio. Im Pitch setzten sich die Hamburger gegen zwei weitere Wettbewerber durch und unterstützen ab sofort Gründer Paul Löhndorf und den neuen Geschäftsführer Marketing & Vertrieb, Philipp Raddatz, bei der Profilierung und Etablierung der Marke bei ausgewählten Handelsketten und Gastronomen.

Proviant wurde 2008 von Paul Löhndorf und zwei Schulfreunden in Berlin gegründet. Angefangen haben die drei mit selbst gepressten Smoothies. Die zwei Freunde sind nicht mehr an Bord. Dafür sind Limonaden, Schorlen und NaturCola dazugekommen. Und mit Philipp Raddatz ein Marketer und Vertriebler, der zuletzt in gleicher Position mit der Marke Thomas Henry das Filler- und Bitterlimonaden-Segment aufgemischt hat.







Für die Agentur-Entscheidung sind Löhndorf und Raddatz gemeinsam verantwortlich. Blood kann mit Veltins, Fritz-Kola, Popp Feinkost und Hilcona bereits einige Getränke- und Foodmarken auf der Referenzliste präsentieren. "Blood hat uns gezeigt, wie wir als Bio-Pionier das Gute in jeder Flasche Proviant in der Kommunikation so verpacken, dass wir uns im boomenden Bio-Wettbewerb durchsetzen. Neben dem passenden Tone of Voice hat uns auch das gestalterische Gespür für Farben, Formen und Typo überzeugt, womit wir dank Blood nun ein starkes Fundament haben, um 2018 den nächsten großen Schritt zu machen", heißt es bei Proviant über die Agentur.





Richtig los geht es im Frühjahr: Geplant ist, das neue Erscheinungsbild inklusive einem neuen Claim am PoS, in der Gastro und im Social Web auszurollen. Dazu wird es eine neue Markenseite geben. Außerdem werden zwei neue Produkte eingeführt, die ebenfalls von Blood kommunikativ begleitet werden.





Die neue Proviant-Typo, die in der Kampagne zur Anwendung kommen wird, hat Löhndorf auf Wunsch der Agentur selbst geschrieben. Und zwar am Leuchttisch, Buchstabe für Buchstabe plus Sonderzeichen. Der Schriftsatz wurde im Nachgang von einer Art-Direktorin digitalisiert und passe perfekt zur Proviant-DNA, die auf Ehrlichkeit, Sorgfalt und Glaubwürdigkeit basiert.