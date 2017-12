%%%Außenwerbung: It works mit Investor und neuem GF Bernd Rabsahl %%%

Thomas Toporowicz hat nach dem Investoreneinstieg von Afinum die operative Geschäftsführung von It Works, Düsseldorf, an Bernd Rabsahl übergeben. Rabsahl, langjähriges Geschäftsführungsmitglied und bisher für den Bereich Konditionen, Finanzen und Kooperationen verantwortlich, hat die operative Leitung der Gesellschaft inne und ist Sprecher der Geschäftsführung. Toporowicz, Gründer von It Works, wechselt nach 20 Jahren als Vorsitzender in den Beirat.

Toporowicz sagt: "Nach mehr als 35 Jahren im Mediabusiness und 20 spannenden und sehr erfolgreichen Jahren als CEO der It Works wird es Zeit, das Zepter an die nächste Generation weiter zu reichen. Ich freue mich, dass die langjährigen Geschäftsführer Bernd Rabsahl, Jens Platzhoff, Lutz Schaak, Hardy Heise und Carsten Ehling die wohlverdiente Chance bekommen, die Agenturgruppe weiter in die positive Zukunft zu führen. Als Vorsitzender des Beirats stehe ich dem Team mit meiner Expertise weiterhin beratend zur Seite.“

Rabsahl fügt an: "Neben der erfolgreichen Weiterführung des bestehenden Geschäfts ist es unser Anspruch zusammen mit unseren Partnern und Kunden den Markt um logische Produkte und Dienstleistungen zu erweitern.“

It Works bezeichnet sich "eine der führenden unabhängigen Agenturen für Public Media". Die Firma biete Markt-/Medienforschung, Geomarketing und Digital und runde ihr Angebot über ein starkes Niederlassungsnetz ab.