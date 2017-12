%%%Muji und R/GA installieren farbiges Weihnachtsgeschenk in Paris%%%



37.968 Muji-Farbstifte ergeben ein Wandgemälde mit der Skyline von Tokyo (Foto: R/GA)

Zur Weihnachtszeit hat sich der japanischen Hersteller von Lifestyleprodukten Muji etwas Besonderes für die Partnerstadt Paris von Tokyo einfallen lassen: In Zusammenarbeit mit dem Tokyo-Office der US-amerikanischen Agentur R/GA hat das Tokyo Metropolitan Government eine Installation aus 37.968 Muji-Farbstiften erstellt.



'Tokyo Pen Pixel', ein Wandgemälde mit der Skyline von Tokyo, ist ab sofort bis zum 17. Dezember im Forum des Halles Store in Paris zu sehen. Am Ende der Aktion werden die Stifte an Kunden verschenkt. Die Installation wurde und mithilfe von Projektionsmapping zum Leben erweckt.



"Unser Ziel war, das lebhafte Farbenspiel unserer Stadt zu feiern und gleichzeitig aus einem Alltagsprodukt, das als Synonym für die Marke steht, etwas Schönes und Unerwartetes zu zaubern", so George Sugitomo, ECD R/GA Tokyo.



Muji, die Kurzform von Mujirushi Ryôhin (übersetzt: Keine Marke, gute Produkte), mit Zentrale in Tokyo ist mit 800 Filialen in 26 Ländern vertreten. Hierzulande sind die Geschäfte in München, Berlin, Köln, Hamburg und Frankfurt.