%%%Jung von Matt und Shazam starten erste AR-Kampagne auf Verpackungen in Deutschland%%%

Gemeinsam mit der Werbeagentur Jung von Matt (JvM) hat die Musikerkennungsapp Shazam die erste Augmented-Reality-Kampagne auf einer Produktverpackung in Deutschland umgesetzt. Das traditionelle Weihnachtsbier, das die Werber jedes Jahr exklusiv für sich zusammen mit der Buddelship Brauerei brauen, ist in diesem Jahr mit Shazam scanbar. Wer die Kamera auf den Shazam-Code auf dem Deckel der Flasche hält, sieht die Chefs der Agentur als die heiligen drei Könige tanzen. In prunkvollen Gewändern schwofen sie via Shazam virtuell auf dem Kronkorken. Der Grund: Das Bier wurde mit echtem Weihrauch gebraut.



JvM braut jeden Sommer und jeden Winter ein eigenes Bier. Das Bier ist eine kreative Produktplattform der Agentur, auf der sich die Kreativen und Strategen austoben und experimentieren können. JvM spielt mit Geschmack (Torf, Weihrauch, Aromahopfen), Design (leuchtende Etiketten, Pipetten, pinke Flaschen) und jetzt in Kooperation mit Shazam auch mit Technologie. Die gesamte Agentur bekommt das Bier mit dem Shazam-Code zum ersten Mal zur Weihnachtsfeier am 15. Dezember in Hamburg zu sehen und zu trinken.



Christoph Korittke, JvM-Brauer und Head of Strategy, sagt: "Shazam hat allein in Deutschland mit 7,8 Millionen Usern im Monat und 1 Million 'Shazams' am Tag ein gutes Reichweitenpotenzial. Da macht es natürlich besonders Spaß, wenn man neue technologische Möglichkeiten ausprobieren kann, um sie später für unsere Kunden einzusetzen." Richard Harless, Senior Country Director Germany von Shazam, ergänzt: "Wir sind begeistert, wie kreativ und lustig Jung von Matt unsere AR-Plattform zum ersten Mal in Deutschland für eine Verpackung nutzt. Produkte, die Menschen in die Hand nehmen, sind prädestiniert dafür, Botschaften und Inhalte zu transportieren. Mit AR ermöglichen wir die digitale Verlängerung, und machen den Content so spannend und interaktiv wie möglich."



Mit der internen Kampagne zeigen Shazam und JvM, wie die AR-Plattform von Shazam auch Verpackungen interaktiv erlebbar macht. Die Erfahrungen sollen schon im Frühjahr 2018 in Projekten für Kunden der Kreativagentur umgesetzt werden, die ihre Verpackungen digital verlängern möchten.

Shazam hat seine AR-Plattform im März 2017 weltweit gestartet. Sie ermöglicht eine stärkere Einbindung der Nutzer und macht so Marken besser erlebbar. Verschiedene Marketingtools wie beispielsweise Produkte, Verpackungen, PoS-Aktionen, Anzeigen und Events werden so interaktiv gestaltet. Grundlage sind spezielle Shazam-Codes, die über die App gescannt werden und dann AR-Erfahrungen wie 3D-Animationen, Produktvisualisierungen, Mini-Spiele oder 360-Grad-Videos liefern.