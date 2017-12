%%%MTV feiert Rückkehr ins Free-TV mit Kampagne von BDA Creative%%%



Der MTV-Moonman landet wieder im Free-TV. Zur Feier gibt es eine Kampagne aus der Feder von BDA Creative aus München (Foto: BDA Creative)

'The best things in life are MTV' – Unter diesem Motto steht die Rückkehr des Musiksenders MTV ins unverschlüsselte Free-TV. Die Idee stammt von der Münchner Agentur BDA Creative, die sich in einem Pitch durchsetzen konnte. Neben einem TV-Spot bestehen die Maßnahmen aus einem Out-Of-Home-Flight in deutschen Großstädten und digitalen Elemente wie Pre-Rolls und Display Ads. Zusammen mit dem MTV-Engagement-Team entwickelte die Münchner Agentur auch die Social-Media-Strategie. Start der Maßnahmen ist der 15. Dezember.



In Anlehnung an das Sprichwort 'The best things in live are free' spielen die Maßnahmen mit der Doppeldeutigkeit des Begriffes 'free'. Dabei geht es MTV nicht nur um die freie Empfangbarkeit über Satellit, Kabelnetze und den Livestream per App und die Homepage: Mit Headlines wie 'Free your fluids' oder 'Free your stupid' möchte der Sender sein Publikum darüber hinaus ermutigen, seinen Gefühlen, Stimmungen und spontanen Eingebungen freien Lauf zu lassen, statt im Leben immer nur nach Perfektion, Vernunft und dem vermeintlich Positiven zu streben.



Marc Strotmann, Kreativchef von BDA, erklärt: "Wir haben nach einer Idee gesucht, die die freie Verfügbarkeit mit dem Spirit der Marke verbindet: mutig, überraschend, nonkonformistisch." BDA-Geschäftsführer Benjamin Kerneck ergänzt: "In Zeiten von Social Media werden gerade junge Menschen zunehmend müde, ihr Leben dauernd in Hochglanzposen zu dokumentieren. Manchmal tut es eben einfach nur gut, seinen Impulsen nachzugeben, sich gehen zu lassen und einfach nur zu genießen."



BDA Creative zählt sich selbst zu einer der führenden Agenturen auf dem Gebiet des audiovisuellen Brandings von Sendern und Senderformaten sowie bei der Bewerbung von Bewegtbildcontent. BDA Creative arbeitet mit zurzeit 33 Mitarbeitern für nationale und internationale Marken wie Sky, Das Erste/Sportschau, Amazon, Disney Channel, Discovery Networks, ABC News Australia, Servus TV, Red Bull, FIA, Classica, Bodychange, Warner Bros., Constantin Film und BR Fernsehen. Die Agentur wurde 1999 in London gegründet. Nach einem Management-Buy-out im Jahr 2014 befindet sich der Hauptsitz der Gesellschaft in München. Weitere Standorte sind London und Wien.



MTV FTA TVC 30s from BDA Creative on Vimeo.