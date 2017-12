%%%Speedway Veranstalter Gemeinschaft sucht Vermarktungsagentur%%%

Die Speedway Veranstalter Gemeinschaft (SVG) mit Sitz in Bernitt, Mecklenburg-Vorpommern, hat auf ihrer Sitzung im November einen weiteren Schritt zur Stärkung des Speedwaysports getan. Für die Vermarktung von zwei Speedway-Serien sucht die Vereinigung der Speedwayveranstalter in Deutschland mit Unterstützung der Hamburger Spezial-Agentur baeng eine motorsportaffine Agentur, die neben der Vermarktung auch an einer gemeinsamen Weiterentwicklung der Serien interessiert ist.



Die gemeinsam mit baeng erarbeitete Strategie sieht vor, die beiden Säulen des deutschen Speedwaysports gemeinsam zu vermarkten. Zu den Säulen zählen die wichtigsten Pokalveranstaltungen vereint in der German Speedway Tour und der Mannschaftswettbewerb Speedway Team Cup. Ziel war es, die sportlichen Formate für Fahrer und Fans, aber auch für Sponsoren und Medien deutlich zu profilieren.



Die German Speedway Tour (GST) mit ihren 19 geplanten Rennen von März bis Oktober 2018 und der Speedway Team Cup (STC) mit voraussichtlich 10 Rennen bieten dem speedwaybegeisterten Publikum eine Mischung aus Sport, Action und Entertainment und den Sponsoren eine neue Kommunikationsplattform. Durch die Bündelung der Veranstaltungen in Serien bieten sich Vermarktungsaspekte, die über die Erreichbarkeit der Zuschauer vor Ort hinausgehen.



Darüber hinaus ist diese Motorsportart durch die Nähe zu den Aktiven gekennzeichnet. So wird der Zugang zum Fahrerlager für Sponsoren und geladene Gäste selbstverständlich sein, lassen sich die Techniker in der Box beim Schrauben an den Maschinen über die Schulter schauen und die Fahrer sind ansprechbar für Fragen.