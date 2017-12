%%%Unilever verkauft Brotaufstrich-Sparte%%%

Der britisch-niederländische Konsumgüter-Konzern Unilever trennt sich von seinem Margarine- und Brotaufstrich-Geschäft, im dem Marken wie Rama, Becel, Lätta, Flora oder auch Sanella zu finden sind. Für 6,83 Milliarden Euro übernimmt der Investor KKR diesen Bereich, der 2016 gut drei Milliarden Euro zum weltweiten Umsatz von Unilever beisteuerte. Dieses Segment, das zu den Wurzeln von Unilever zählt, gehört zu den ertragsschwächeren im Konzern.

Der Deal soll bis Mitte 2018 abgeschlossen sein. De Abtrennung wird sich auch auf die Agentur-Beziehungen auswirken. Derzeit liegt das Media-Budget für die Unilever-Marken bei der WPP-Mindshare in Hamburg, der seit Oktober 2017 von Dennis Heidman geleitet wird. Er ist auch Client Lead für den Top-Kunden Unilever.

Für die aktuelle Rama-Werbung ist GGH Mullen Lowe mit Sitz in Amsterdam, bei den GGH-Mullen-Lowe-Kollegen in Hamburg liegt der Kreativ-Part für den Becel-Etat. Für POS-Aktivtäten ist die Agentur Qunci mit Sitz in Neu-Ulm zuständig. Das Team über die Qunci-Gründer und -Inhaber Mathias Rupp und Jessica Rupp arbeitet für diverse Unilever-Marken, darunter auch Lätta, Sanella und Rama.

Darüber hinaus ist auch die 2002 von Gerrit Scherzel gegründete Hamburger Agentur DMGDW (Den Mutigen gehört die Welt) für die Margarine-Marken aus dem Hause Unilever aktiv. Das 22-köpfige DMGDW-Team kümmert sich um Unilever-Marken wie Becel, Rama, Knorr, Lätta Lipton oder Magnum sowie um die Campany-Brands Unilever und Unilever Food Solutions.

Für die PR-Belange der Marke Rama ist das Team von FischerAppelt aus Hamburg im Einsatz.