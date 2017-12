%%%Messe Berlin: Umsatz 2017 beläuft sich 284 Millionen Euro%%%

Die Messe Berlin blickt auf ein ausgesprochen erfolgreiches Jahr zurück und wird in 2017 das erfolgreichste ungerade Jahr der Unternehmensgeschichte abschließen. Der Gesamtumsatz steigt im Vergleich 2015 von 242 Millionen Euro um 17 Prozent auf nunmehr 284 Millionen Euro. Da einige Messen nur in jedem geraden Jahr stattfinden, lassen sich nur die Umsätze der geraden bzw. der ungeraden Jahre vergleichen.

Nach vorläufigen Berechnungen zogen die 89 Eigen- und Gast-Veranstaltungen in 2017 rund 2,4 Millionen Besucher sowie rund 28.000 Aussteller an. Die auswärtigen Besucher sorgten durch ihre Ausgaben für einen Kaufkraft-Zufluss von rund 1,5 Milliarden Euro. Darüber hinaus beliefen sich die direkten öffentlichen Einnahmen des Landes Berlin durch Wertschöpfungseffekte auf gut 68 Millionen Euro.

"Der Erfolg des zu Ende gehenden Jahres erzeugt viel Rückenwind für unsere Zukunftspläne", so Dr. Christian Göke, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Berlin. "Es gilt, die Zukunftsfähigkeit der Messe Berlin als wichtigen Wirtschaftsmotor für Berlin und Deutschland auszubauen. Wir haben in diesem Jahr im Schulterschluss mit unserem Hauptgesellschafter dem Land Berlin bereits die ersten wichtigen Weichenstellungen vorgenommen. Das sehr gute Resultat stärkt uns auf diesem Weg."

Die Messe Berlin zählt zu den zehn umsatz- und wachstumsstärksten Messe-Gesellschaften weltweit. Sie konzipiert, vermarktet und veranstaltet jedes Jahr hunderte von Live-Events in Berlin und auf der ganzen Welt. Zu ihrem breiten Markenportfolio gehören die globalen Leitmessen ITB, IFA, InnoTrans, FRUIT LOGISTICA und die Internationale Grüne Woche, ebenso wie Großkonferenzen und ikonische Events, so zum Beispiel die Fan-Meile am Brandenburger Tor. Mit rund 90 Auslandsbüros vertreibt die Messe Berlin ihre Veranstaltungen in über 170 Ländern.