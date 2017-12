%%%Innocean übernimmt den US- Indie-Shop David & Goliath%%%

Nachdem es bereits im Sommer 2017 Grüchte über eine geplante Übernahme gab, ist es nun offiziell: die südkoreanische Agentur-Gruppe Innocean und US-Independent-Agentur David & Goliath gehen eine Verbindung ein um ihre weltweite Präzenz auszuweiten. Bereits seit mehreren Jahren arbeiten die beiden Agenturen eng zusammen bei Projekten für den südkoreanischen Auto-Konzern Hyundai.Zu den Kunden von David & Goliath gehören neben der Hyundai-Marke Kia auch die Auftraggeber Jack in the Box, Universal Studios Hollywood und New Amsterdam Vodka. Die Independent-Agentur David & Goliath wird auch weiterhin als unabhäniger Shop arbeiten.