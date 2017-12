%%%Havas Media stößt auf Spirituosenhersteller Schwarze und Schlichte an%%%

Nach Lorenz Snack-World meldet Havas Media einen weiteren Neukunden: Im Pitch des Spirituosenherstellers Schwarze und Schlichte konnte sich die Frankfurter Agentur gegen den Wettbewerb durchsetzen und löste den bisherigen Etathalter Mediacom ab. Ab Januar 2018 betreut Havas Mediastrategie, -planung und -einkauf für Marken wie Three Sixty Vodka, Licor 43, Hula Hoop Eierlikör und Stichpimpuli.Schwarze und Schlichte, 1664 als "Swartens Hoff und Brennhaus" erstmals urkundlich erwähnt, zählt zu den ältesten inhabergeführten Unternehmen in Deutschland. Katharina Schwarze, in der 13. Generation des münsterländischen Familienbetriebs für die Marketingleitung tätig, erklärt: "Das Team von Havas Media konnte uns während des Wettbewerbsverfahrens mit ihrer Kompetenz, ihrem Einfallsreichtum und einem leidenschaftlichen Ansatz überzeugen. Wir glauben, dass Havas Media der richtige Partner für uns ist, um sicherzustellen, dass unsere Kommunikation die größtmögliche Wirkung hat."