%%%Borussia Dortmund verlängert mit Lagardère Sports%%%

Die Sportmarketing-Agentur Lagardère Sports hat den bereits seit 1999 bestehenden Vertrag als Gesamtvermarkter mit dem Bundesligisten BVB Borussia Dortmund vorzeitig bis Mitte 2026 verlängert. Der neue Vertrag beginnt im Juli 2020 und beschert dem achtmaligen Deutschen Fußballmeister deutlich bessere Konditionen. Durch das weltweite Network soll Lagardère künftig auch mehr internationale Erlöse einspielen.

"Wir freuen uns, eine im Sinne von Borussia Dortmund sehr gute Lösung erreicht zu haben und gleichzeitig die Zusammenarbeit mit einem zuverlässigen, kompetenten und starken Partner langfristig fortsetzen zu können", erklärte Hans-Joachim Watzke, der Vorsitzende der Geschäftsführung, und fügte hinzu: "Wir steigern uns seit Jahren in allen Erlösfeldern. Im Sponsoring-Bereich werden wir dieses Jahr aller Voraussicht nach die 100 Millionen Euro-Umsatzschwelle überschreiten."

"Lagardère Sports wird weiterhin die nationalen und internationalen Werbe-, Medien- und Hospitalityrechte von Borussia Dortmund vermarkten, jedoch ab Juli 2020 zu für den BVB deutlich verbesserten Konditionen. Auch ist der Vermarkter dann nicht mehr an Erlösen zentralvermarkteter Medienrechte beteiligt", nennt Thomas Treß, BVB-Geschäftsführer Finanzen, die für den Klub wesentlichen Argumente für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit.

Carsten Cramer, BVB-Direktor für Vertrieb & Marketing, betont zudem "die weltweiten Vertriebsstrukturen von Lagardère Sports, die Borussia Dortmund auf dem Weg der weiteren Internationalisierung hilfreich sein werden. Vor allem in unseren Zielmärkten in Asien und Amerika sehen wir in den kommenden Jahren noch erheblichen Raum für weiteres Wachstum".

"Borussia Dortmund gehört zu den führenden europäischen Fußballmarken und wir freuen uns, den BVB weiterhin bei seinen ambitionierten Wachstumszielen begleiten zu können. Wir sind fest überzeugt, dass Lagardère Sports einen maßgeblichen Anteil bei der Entwicklung nationaler, internationaler und digitaler Wachstumsfelder leisten wird. Durch die enge lokale Zusammenarbeit

und die intensive Anbindung an unser weltweites Netzwerk werden wir gemeinsam neuer Partner gewinnen, die auf das Markenversprechen von Borussia Dortmund einzahlen, die nationale Strahlkraft und Position festigen sowie die internationale Bekanntheit erhöhen", kommentiert Philipp Hasenbein, Geschäftsführer von Lagardère Sports Germany.