%%%TWT entwickelt Launchkampagne für neue Purina Premium-Marke%%%

Die Düsseldorfer Digitalagentur TWT Interactive realisiert die Kampagne zur Produkteinführung von Purina Beyond - im Pitch hatten sich die Kreativen den Etat der neuen Premium-Tierfuttermarke gesichert. Purina Beyond gehört zur Nestlé Purina PetCare Deutschland GmbH, einer Tochtergesellschaft der Nestlé S.A. mit Sitz in Euskirchen.





USP des neuen Produkts ist eine spezielle Zusammensetzung aus nur neun natürlichen Zutaten. Alle Informationen dazu werden auf einer Microsite gebündelt, die u.a. zur Leadgenerierung dient: Auf www.purina.de/hund/beyond/ können sich User für Gratis-Tests des neuen Futters registrieren. Unter dem Slogan "Ich weiß, was drin steckt!" entwickelt TWT die Dachidee, Kampagnenstrategie und die Umsetzung aller Maßnahmen für den Launch. Als digitale Leadagentur koordiniert TWT zudem weitere Agenturen u.a. in den Disziplinen POS, Influencer Relation und Mediaplanung.





Das Key Visual der Kampagne betont die natürliche Ausrichtung des Premium-Produkts. Auf Basis dieses Look and Feels entstanden digitale Banner, sowie Facebook- und Instagram Ads. Flankierend setzte TWT eine eigene Facebookseite für Purina Beyond auf. Für YouTube wurden drei Pre-Rolls und eine Bumper Ad produziert.





Die TWT Interactive GmbH ist Teil der TWT Digital Group, geleitet von den Geschäftsführern Marco Solá und Pascal Redding. Mit 180 Mitarbeitern betreut die Agentur Kunden wie z.B. Johnson & Johnson, Mondelez, Nestlé, Otto, die Commerzbank und Bayer.