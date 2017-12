%%%LoveScout24 und Marcel Paris inszenieren die große Liebe mit kleinen Details%%%



LoveScout24 bewirbt seine neuen Festures im TV (Foto: Screenshot)

Unter dem Motto 'Große Geschichten beginnen oft mit kleinen Details' launcht das Datingportal LoveScout24 seine neue TV-Kampagne. Die Spots thematisieren jeweils ein Dating-Feature. Inhaltlich feiert die Kampagne das Thema Online-Dating als leidenschaftliches Erlebnis einer kommenden großen Liebe. Der TV-Auftritt wird von PR- und Social Media-Aktivitäten flankiert.



Die von Marcel, Paris, kreierten Spots werden aus der Retrospektive erzählt und beginnen immer mit einem Teaser, gefolgt von der Auflösung der Geschichte. So ist im Spot 'Running' ein junger Mann zu sehen, der barfüßig und mit panischem Blick durch die Straßen einer Stadt rennt. Der Teaser endet mit der Einblendung: 'Zuvor bei LoveScout24'. Dann beginnt die Geschichte von Anfang an: Sarah sitzt mit ihrem Smartphone in einem Café und scrollt in der LoveScout24-App über das Profil von Dennis. Sarah entdeckt in Dennis‘ Profil als kleines Detail, dass er Herausforderungen liebt. Entsprechend schickt Sarah ihm einen Song und die Aufforderung: 'Triff mich im Café, bevor dieser Song zu Ende ist!' Als Dennis die Botschaft erhält, nimmt er die Herausforderung an und schafft es ins Café. Die Adaption der Filme in Deutschland liegt bei Serviceplan, München.



"Mit den Spots wollen wir zeigen, dass Online-Dating mehr ist als das reine Betrachten von Profilen", sagt Michael Pilzek, Geschäftsführer bei LoveScout24. "Wir wollen die Magie des Online-Datings zeigen und es als das darstellen, was es für uns ist: der Anfang von etwas Großem zwischen zwei Menschen – der Zauber, der eine spätere Partnerschaft ein Leben lang tragen kann." Zu den neuen Features der LoveScout24-App zählen die neue Möglichkeit, Songs zu versenden, sowie die Online-Assistentin Lara. Mit künstlicher Intelligenz ausgestattet, findet Lara im den perfekten Datingpartner.



Im Fokus der Kampagne stehen Singles zwischen 25 und 45 Jahren, die vom 25. Dezember 2017 an auf reichweitenstarken Privatsendern angesprochen werden (Media: Mediaplus, München). "Online-Dating hat zum Jahresanfang Hochkonjunktur. Allein auf LoveScout24 steigen die täglichen Registrierungen auf das Doppelte an, da zu dem Glück, das sich viele Singles für das neue Jahr wünschen, oftmals auch eine neue Liebe dazugehört", erklärt Pilzek.