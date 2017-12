%%%Microsoft lässt um globale Media-Aufgaben pitchen%%%

Der Software-Gigant Microsoft mit Stammsitz in Seattle hat laut Advertising Age seinen globalen Media-Etat ausgeschrieben. Seit 2014 ist die Dentsu-Aegis-Tochter Carat für Microsoft in Sachen Media-Planung und -Einkauf aktiv. Dem Vernehmen nach investiert Microsoft weltweit rund eine Milliarde Dollar in seine Media-Auftritte.

Um den dazugehörigen Kreativ-Part kümmert sich die Interpublic-Tochter McCann.