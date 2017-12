%%%ADC zeichnet Christoph Niemann, Dr. Martell Beck und Stefan Kolle mit Ehrentiteln aus%%%

Die Mitglieder des Art Directors Club für Deutschland (ADC) e.V. vergeben im Rahmen der ADC Night of Honour, am 1. März 2018 im Palais Frankfurt folgende Ehrentitel: ADC Ehrenmitglied 2017 wird Christoph Niemann, Dr. Martell Beck von der BVG wird als ADC Kunde des Jahres 2017 ausgezeichnet und Stefan Kolle wird für sein Lebenswerk geehrt.



Den Titel ADC Ehrenmitglied verleiht der ADC jährlich seit 1979. Geehrt wird eine Persönlichkeit, die über Jahre hinweg Herausragendes geleistet sowie Maßstäbe gesetzt hat und selbst zum Vorbild für Kreative wurde. Mit Christoph Niemann als Ehrenmitglied 2017 kürt der ADC einen deutschen Illustrator, Grafiker und Künstler, der sich durch "seinen unverwechselbaren Blick auf den Alltag auszeichnet". Niemann lässt "dreckige Socken zu Dinosauriern, Teebeutel zu Anzügen und Krokodilzähne zu Glockenspielen" werden, – so die Begründung aus dem ADC Mitgliederkreis. Seine Bildsprache ist regelmäßig auf den Covern von 'The New Yorker', 'The New York Times' und dem 'Zeit Magazin' zu sehen. Mit der Auszeichnung reiht er sich in die Riege von Persönlichkeiten wie Jan Böhmermann (Satiriker), Michael Ballhaus (Kameramann), Helmut Newton (Fotograf) oder Wim Wenders (Regisseur) ein.



Der Ehrentitel des ADC Kunden des Jahres ist eine Auszeichnung, die seit 1984 an eine Person (nicht an ein Unternehmen) vergeben wird, die maßgeblich daran mitgewirkt hat, vorbildliche Kommunikation über einen großen Zeitraum hinweg zu ermöglichen. ADC Kunde des Jahres ist in diesem Jahr Dr. Martell Beck, Bereichsleiter Marketing und Vertrieb der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). "Dr. Martell Beck umarmte die Fahrgäste mit 'Weil wir Dich lieben' und löste einen –kalkulierten – Shitstorm als Kampagnenauftakt zur Neupositionierung des Unternehmens aus. So viel kreativen Mut beweisen Wenige und das auch noch in einem öffentlich-rechtlichen Betrieb", so die Begründung des ADC zur Auszeichnung. Die Kampagne wurde oft bei Wettbewerben prämiert, etwa mit einem Preis beim Effie und einer Reihe von Nägeln beim ADC. Seit 2012 sechsmal Silber, zweimal Bronze und drei Auszeichnungen.Zu den bisherigen Titelträgern zählten u. a. Hans-Christian Schwingen (Deutsche Telekom AG), Giovanni di Lorenzo (Die Zeit), Frank Mahler (Hornbach) oder Bernhard Neumann (Audi).



Seit 2007 vergibt der ADC den Titel ADC Lebenswerk und ehrt damit die langjährige Arbeit eines ADC Mitgliedes. Die Auszeichnung geht in diesem Jahr posthum an Stefan Kolle, den Mitgründer der Hamburger Agentur Kolle Rebbe. Kolle hat die Agentur seit Beginn 1994 zu einer der größten Werbeagenturen Deutschlands etabliert. Zu den Kunden zählen Marken wie Lufthansa, Netflix oder Audi. Kolle galt als "ein wunderbarer Mensch, außergewöhnlicher Kreativer, visionärer Unternehmer und leidenschaftlicher Gestalter, der es liebte Dinge unermüdlich in jedem Detail immer weiter zu perfektionieren", so der ADC Mitgliederkreis. Vor ihm wurden bereits Daniel Josefson (†, Fotograf), Erik Spiekermann (Typograf) und Claudia Willvonseder (Marketingchefin, Ikea) für ihr Lebenswerk geehrt.



Die ADC Night of Honour wird auch 2018 von Hapag Lloyd Cruises unterstützt, Medienpartner ist die 'Frankfurter Allgemeine Zeitung'.