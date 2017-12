%%%Black + Decker und MRM McCann und launchen Facebook-Adventskalender %%%

"BlackandDeckerBlackandDeckerBlackandDecker.." – Das ist kein Blindtext, sondern Teil der wahrscheinlich längsten Internetadresse der Welt. Sie steht im Mittelpunkt eines vorweihnachtlichen Gewinnspiels von MRM McCann und Neukunde Stanley Black + Decker, das diese Woche in den sozialen Medien und im Radio startet. Ziel ist es, den Werbe-Klassiker und Kult-Zungenbrecher des Anbieters für Hand- und Elektrowerkzeuge aus den 1980er Jahren wiederzubeleben.

Unter dem Motto 'Die längste Internetadresse der Welt – der Black+Decker Adventskalender' wird jeden Tag eine neue Website freigeschaltet, auf der Teilnehmer jeweils eines der Werkzeuge aus dem Black+Decker-Sortiment gewinnen können. Der Clou: Nur wer die passende Anzahl von Black+Decker-Markennennungen in die URL eingibt, kann gewinnen. Die Anzahl der Black+Decker Nennungen variiert dabei von Tag zu Tag. Passend dazu gibt es tagesaktuelle Funk-Spots und Aufrufe im Web, die mit einem Augenzwinkern Hinweise zu der richtigen Anzahl der Black+Decker-Nennungen für das Gewinnspiel geben. Die Kampagne rund um das Gewinnspiel läuft bis 22. Dezember 2017 auf zahlreichen Radiosendern in Deutschland sowie auf der Facebook-Seite der Marke.



Stanley Black + Decker ist seit September Neukunde von MRM McCann in Deutschland. Das Team in Frankfurt ist beauftragt, die Marken- und Produktbekanntheit von Black + Decker zu steigern. Auch die Social Media-Aktivitäten werden von MRM McCann Live, dem Social Newsroom der McCann Worldgroup, vom Standort Frankfurt aus für die Märkte in Deutschland, Österreich und der Schweiz begleitet. MRM McCann Live betreut dabei die Kanäle Facebook und YouTube der Marken Stanley, Black + Decker und DeWalt. Aufgaben sind die Umsetzung der Kampagnen in Social Media sowie die fortlaufende Content-Recherche, -Produktion und –Evaluierung sowie das Publishing- und Response-Management. Weltweit wird der kürzlich gewonnene Neukunde von McCann Worldgroup Birmingham geführt. Das Mediageschäft wird in Deutschland von Universal McCann verantwortet. Verantwortlich bei Black+Decker ist Susanne Hoffmann (Marketingdirektion). Das Team auf Agenturseite besteht aus Sebastian Hardieck, Martin Biela, Thomas Auerswald, Olaf Haarsma und Danijel Beljan in der Kreation sowie Andreas Zschischang und Saskia Haack in der Beratung.