eBay Kleinanzeigen und Dojo starten neue TV-Kampagne



eBay Kleinanzeigen macht zum Jahreswechsel Mut, sich von ungenutzten Sachen zu trennen (Foto: Screenshot YouTube/eBay Kleinanzeigen)

Der Online-Kleinanzeigenmarkt eBay Kleinanzeigen startet zum Ende des Jahres eine neue TV-Kampagne unter dem Motto 'Mach kein Drama draus. Mach lieber Geld draus.'. Der Spot soll dazu aufrufen, nicht mehr benötigte Dinge zu finden und sich von ihnen zu trennen. Die Kampagne startet am 26. Dezember auf privaten TV-Sendern wie ProSieben, RTL und RTL II. Die Ausstrahlung konzentriert sich auf reichweitenstarke Zeiten am Vorabend und zur Primetime. Zusätzlich wird der 20-Sekünder in Video-on-Demand-Angebote sowie bei YouTube eingebunden. Die Berliner Agentur Dojo, die bereits bei der vorangegangenen Kampagne 'Trenn dich früher von Sachen von früher' federführend war, entwickelte die Story rund um einen Sessel-Liebhaber. Realisiert wurde der Spot von Bigfish, Berlin. Regie führte Max Millies.



Rund 10.000 Gegenstände befinden sich in einem durchschnittlichen europäischen Haushalt. Mit der Zeit werden einige von ihnen nutzlos. Ungenutzte Dinge werden im Schrank, im Keller oder auf dem Dachboden verstaut. Hier setzt der neue TV-Spot von eBay Kleinanzeigen an und fordert 'Verkaufe jetzt, was du seit 12 Monaten nicht benutzt hast.'



"Mit unserer neuen TV-Kampagne ermutigen wir Nutzer, sich von ungenutzten Schätzen zu trennen. Der Spot nimmt dabei Anleihen an einer populären Drama-Serie. eBay Kleinanzeigen bietet die ideale Plattform, um sich ohne Drama, aber mit Erfolg von nicht länger Benötigtem zu befreien. Die letzten Tage des alten und die ersten des neuen Jahres sind hierfür bestens geeignet", sagt Nina Falk, Head of Marketing bei eBay Kleinanzeigen.