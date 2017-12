%%%Dentsu Aegis kauft den Digital-Shop DWA in San Fr4ancisco%%%

Die japanisch-britische Agentur-Holding Dentsu Aegis (DAN) hat die global tätige Digital- und Marketing-Agentur-Gruppe DWA (David Wood & Associates) mit Headquarter in San Francisco übernommen. Die 1996 gegründete Agentur-Gruppe gilt als Blue-Chip im digitalen B2B-Marketing-Sektor. Das rund 170 Köpfe starke DWA-Team betreut so renommierte Kunden wie Cisco, Oracle, Sprint, DXC, Salesforce und Informatica. Neben dem Stammsitz in San Francisco gibt es noch acht weitere DWA-Büros weltweit - darunter auch eine Niederlassung in München, die von dem ehemaligen Sky- zw. Pilot-Manager Thomas Biedermann geleitet wird.

Künftig wird DWA in das 2016 von DAN übernommene Agentur-Network Merkle integriert, aber eigenständig als "DWA, a Merkle Company" operieren. In der Merkle-Unit baut DAN ein weltweit aktives B2B-Network auf, in das auch die früheren Zukäufe Gyro (2016) und BAND (2015) integriert wurden. Gyro ist übrigens mit einem Office in München präsent.