%%%Walking Brands wirbt für Evan Williams%%%

In den USA ist Evan Williams der zweitmeist verkaufte Kentucky Straight Bourbon Whiskey - in Deutschland will Borco Marken Import, deutscher Vertriebspartner der traditionsreichen Destillerie im US-Bundesstaat Kentucky jetzt in die Offensive gehen. Dafür hat die Hamburger Agentur Walking Brands eine Markenkampagne entwickelt, die aktuell in verschiedenen reichweitenstarken Bewegtbild-Kanälen zu sehen ist. Der Spot inszeniert unter dem Claim 'Bourbon done right' die Heritage des Whiskeys und erzählt vom Pioniergeist Evan Williams', der 1783 Kentuckys erste Destillerie am Ufer des Ohio Rivers eröffnete. Als In-Stream Video im Online-Angebot der Seven One Media Group wird der Spot zielgruppengenau u.a. auf ProSieben, Sat.1, kabel eins und sixx ausgesteuert. Flankierend wurde unter www.evanwilliamsbourbon.de eine Landingpage im neuen Look & Feel entwickelt. auf die neu geschaffene Bildwelt. Für zusätzliche Reichweite sollen Facebook-Ads sorgen.