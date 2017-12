%%%The Kraken Black Spiced Rum erobert mit Kampagne Berlin%%%



In der Berliner Straße hingen großflächige OOH-Plakate von The Kraken Black Spiced Rum (Foto: Hopf Strategie)

Das in Bremen ansässige Importhandelshaus Eggers & Franke hat den karibischen Rum The Kraken Black Spiced Rum nach Deutschland gebracht. Die Markt-Einführung wurde Anfang Dezember mit der PR-Kampagne 'Release the Kraken – Release Berlin' in Berlin gefeiert. Zum Einsatz kamen Plakate und ein viertägiger Straßenkonvoi mit einem als riesige Diskokugel umgebauten Betonmischer, die auf eine Party am 9. Dezember im Säälchen am Holzmarktareal einstimmten. Die Aktion unterstützten die Agenturen Hopf Strategy (PR und Print), Stray Communications (Idee) und Ease (Social Media).



Neben den rund 5.000 Image- und Veranstaltungsplakaten und dem Straßenkonvoi wies der Fashion- und Lifestyleblog Dandy Diary auf die Party hin. Interessierte konnten eine Performance des Künstlerkollektivs Birdmilk Collective und der DJs Acts Nôze, The Sorry Entertainer, Mr. Loboso und Esther Silex erleben. Zu der Veranstaltung erschienen rund 600 und über 2.000 Kraken-Longdrinks wanderten über die Theke.



Die beiden Betreiber des Fashion- und Lifestyleblog Dandy Diary David und Jakob stiegen für die Bewerbung der Party mit einem Oktopus auf dem Kopf in eine Wanne voller Kraken Rum, um so mit Content in ihren sozialen Kanälen sowie auf dem Blog auf die Veranstaltung aufmerksam zu machen und Gästelistenplätze zu verlosen. Auf der Party ließen ihre Follower durch Instagram Live Stories an dem Event teilhaben.



Die Plakate im Vorfeld zeigten in grafisch-düsteren Bildern die Krakenattacke auf die Hauptstadt – genauer gesagt das Brandenburger Tor. Zwei Wochen vor der Veranstaltung beherrschte Kraken Rum unter anderem die Alexanderstraße, Friedrichstraße, Stresemannstraße, Landsberger Allee, Revaler Straße und den Stralauer Platz.



Der Straßenkonvoi durch die Stadt am 1., 2., 7. und 8. Dezember sorgte für Aufmerksamkeit: Insgesamt fünf Fahrzeuge inklusive eines Defenders im Krakendesign und eines 18 Meter langen, zu einer Discokugel umfunktionierten Betonmischers, fuhren durch die Berliner Innenstadt. Teil des Umzugs waren acht Artisten des Birdmilk Collectives und der bereits aus anderen Aktionen der Marke bekannte 'Tiefseetaucher'. Sie platzierten rund 5.000 Krakensticker, 1.000 Fußbodenstencils und Projektionen an 25 Häuserfassaden in der Berliner Innenstadt. 1.500 Einlasscoins, die Gästelistenplätze sicherten, wurden verteilt. Entlang der Route vom Holzmarktgelände über den Adenauerplatz, Hannoversche und Torstraße, zum Sage Club wurden an den zwei Tagen vor der Party die Bars Provocateur, Bonbon, Sharlie Cheen, Goldfisch, Booze und Wilde Renate besucht. Dort wurden Kraken Drinks ausgeschenkt und Partygäste akquiriert.