%%%Zewa Wisch&Weg bringt mit Enie van de Meiklokjes skandinavisches Lebensgefühl ins Haus%%%

Die SCA Hygiene Products Vertriebs GmbH in Mannheim sorgt für ihre Marke Zewa Wisch&Weg zusammen mit der TV-Moderatorin Enie van de Meiklokjes mit trendigen Designs für mehr Flair, Inspiration und entspannte Momente zu Hause: von Januar bis März 2018 ist die neue limitierte Scandinavian Home Design Edition erhältlich. Das Produkt wird mit Videos mit der Moderatorin und einer Microsite beworben. Letztere bietet einen Wohntypentest und ein Gewinnspiel an. Für die Kreation zeichnet Glasmeyer Branding, Hamburg, verantwortlich. Die Schaltung liegt bei Zenith Optimedia.



Enie van de Meiklokjes lebt in ihrem Zuhause in Dänemark und liebt den angesagten skandinavischen Stil. Die Markenbotschafterin für die neue limitierte Scandinavian Home Design Edition von Zewa Wisch&Weg lassen sich in die heimischen vier Wände integrieren. Sie verfügen über klare Formen und pastellige Farben. Die neue Trendedition bietet die Möglichkeit, eine Reise in Enies zweite Heimat, nach Kopenhagen, zu gewinnen.



Um herauszufinden, welcher Einrichtungsstil am besten zu einem passt, können Interessierte zwischen Januar und März 2018 beim Wohnstil-Typen-Check unter www.zewa.de/home-design mitmachen und anschließend am Gewinnspiel teilnehmen. Für den Gewinner geht es zusammen mit einer Begleitperson für ein Wochenende nach Kopenhagen – Enie’s Lieblingsstadt. Außerdem besteht die Möglichkeit auf eine von zwei Möbelrestaurationen: Hier wird ein gewünschtes Möbelstück von zu Hause abgeholt und von Enie van de Meiklokjes verschönert. Des Weiteren wird täglich jeweils ein von Enie handsignierter Kopenhagen-Reiseführer verlost.