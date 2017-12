%%%UDG macht Düsseldorfer Standort dicht%%%

Die United Digital Group schließt ihr Düsseldorfer Büro. Der Standort sei betriebswirtschaftlich auf Dauer nicht tragbar gewesen, begründet Marcus H. Starke, CEO der Digitalagenturgruppe, die Entscheidung gegenüber dem Branchenmagazin 'Horizont'.





Das rund 50-köpfige Düsseldorfer Team betreute u.a. den Elektronikhersteller Huawei und daneben kleinere Etats - aber offensichtlich nicht in ausreichendem Volumen. Es wird nach Möglichkeiten gesucht, die Mitarbeiter an anderen Standorten zu beschäftigen. UDG betreibt in Deutschland noch zehn weitere Büros, neben dem Hauptsitz Hamburg u.a. in Karlsruhe, München, Köln, und Berlin.