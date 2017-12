%%%Karlsruher Web-Agentur punkt.de startet in Frankfurt%%%

Die Karlsruher Web- und Hosting-Agentur punkt.de ist nun auch mit einem Büro in Frankfurt präsent. Das gut 30-köpfige Team um Agentur-Gründer und Geschäftsführer Jürgen Egeling zählt zu den führenden Web-Agenturen für TYPO3und Neos in Deutschland. Zu den Kunden zählen unter anderem die Deutsche Post, die Bruker Corporation oder die Hilfsoganisation nph Deutschland e.V., die ebenfalls in Karlsruhe sitzt.

Für den Schritt nach Frankfurt sprach neben dem neuen Pool an Fachkräften auch die räumliche Nähe zum Design-Büro made in, mit dem punkt.de schon seit längerem eng zusammenarbeitet und sich nun auch das Büro teilt.

Die Karlsruher Web-Agentur startete 1996 unter dem Namen WEB Internet Services GbR und firmierte 2001 zu punkt.de GmbH um. 2003 hat sich punkt.de entschieden, TYPO3 als Standard-Software zum Erstellen von Websites einzusetzen. Seitdem engagiert sich die Agentur auch für die Weiter-Entwicklung von YPO3 und organisiert Events wie etwa TYPO3CON. Der punkt.de-Geschäftsführer Jürgen Egeling war zudem von 2010 bis 2014 President der TYPO3 Association.