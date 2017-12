%%%Hornbach und Heimat belegen das Wort Projekt mit neuen Werten %%%



Eine Lebensberaterin "missbraucht" das Wort 'Projekt' und kassiert als Strafe eine Einkaufstüte im Gesicht (Foto: Hornbach)

In der neuen Kampagne widmet sich die Baumarktkette Hornbach dem Phänomen der Überbenutzung des Wortes 'Projekt' – und macht dabei klar, wem der Begriff 'Projekt' gehört: Nämlich all denen, die mit bloßen Händen Großes schaffen. Den Kern der Kampagne bilden drei Spots, in denen der Begriff 'Projekt' leichtfertig verwendet wird – wofür die jeweiligen Protagonisten prompt abgestraft werden. Das Maßnahmenpaket schnürte Heimat aus Berlin. Die Filme sind in Deutschland ab dem 26.12.2017 in TV und online zu sehen. Funk-Maßnahmen sollen im kommenden Jahr folgen.



In den Clips ist etwa der stereotype Hipster zu sehen, der das 'Projekt' missbraucht, um sich selbst zu inszenieren, und dafür aus dem Café fliegt. Im zweiten Film erklärt ein Manager-Typ seine eigene Karriere zum wichtigsten 'Projekt' und wird dafür mit einer Ladung nasser Handtücher abgestraft. Im dritten Film landet eine volle Einkaufstüte im Gesicht einer esoterischen Lebensberaterin, nachdem diese das Leben anderer Menschen zu ihrem 'Projekt' erklärt hat. In jedem Film folgt die Klarstellung: "Sag nicht Projekt, wenn Du nicht Hornbach meinst."



Guido Heffels, Kreativchef bei Heimat, dazu: "Nachdem Hornbach das Wort Projekt emotional für sich besetzt hat, konnten wir die inflationäre und sinnentleerte Nutzung anderer nicht länger ertragen. Es war Zeit zu handeln."



Hornbach positioniert sich in der Branche als Projektbaumarkt. "Diese Positionierung baut seit Jahrzehnten auf unserem Unternehmensfundament auf", erklärt Thomas Schnaitmann, Leiter Marketing Deutschland und Marketingkommunikation International bei Hornbach. "Jede Marketingentscheidung – von der Entwicklung der Serviceangebote über die Sortimentsplanung bis hin zur Preisgestaltung – orientiert sich immer an dem Anspruch, unseren Kunden die bestmögliche Projektlösung anzubieten. Das macht uns wirklich einzigartig. Und daran möchten wir mit der Kampagne erinnern."