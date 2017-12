%%%Aldi und The Back Room McCann sind total verknallt%%%

Zum Verkauf von Raketen und Knallern brennen Aldi Nord und Süd dieses Jahr ein Kommunikations-Feuerwerk ab: 'Total verknallt!' – So lautet bei Aldi Nord das Motto zur Kampagne, die das Feuerwerkssortiment und die Sonderöffnungszeiten für die Aktionstage vom 28. bis 30. Dezember 2017 bewirbt. In diesem Zeitraum öffnen die Aldi Nord-Filialen bereits um sieben Uhr morgens ihre Türen (Uhrzeit kann in einzelnen Einkaufszentren abweichen). Idee, Konzept und Kampagne stammen von Aldi Nord und The Back Room McCann, Düsseldorf.



In der Aldi Nord-Filiale am Brunsbütteler Damm in Berlin-Spandau heißt es sogar "3…2…Erster beim Feuerwerksvorverkauf sein!", denn hier startet der Verkauf bereits um 0.01 Uhr in der Nacht vom 27. auf den 28. Dezember. Bis 2.00 Uhr nachts werden Kunden mit Gratis-Würstchen, -Kaffee, und -Glühwein sowie einem Gewinnspiel und Live-DJ empfangen – und können Feuerwerk und Knaller vor allen anderen kaufen.



Eine weitere Idee ist der digitale Aldi Feuerwerksplaner. Kunden erhalten dort die Möglichkeit, ihr individuelles Feuerwerk zusammenzustellen, vorab online zu testen und sich die Wirkung der Knaller über einen digitalen Vorschaufilm anzusehen. Ein gemeinsamer TV-Spot von Aldi Nord und Süd sowie zwei weitere zehnsekündige Tag-Ons sind dazu ab dem 26. Dezember auf allen reichweitenstarken Sendern zu sehen. Außerdem wurde ein 15-sekündiger Cut Down erstellt, der in digitalen Medien zum Einsatz kommt. Funk und Print runden das Kommunikationspaket ab.



"Wir haben ganz genau hingehört und hingesehen. Für unsere Kunden gehört zu einem perfekten Silvester das perfekte Feuerwerk, das sich dank des Feuerwerksplaners schon früh ausprobieren lässt. Und die Vorschauvideos mit der Darstellung von Wirkung und Effekt der Kracher verhindern, dass es in der Neujahrsnacht Enttäuschungen gibt. Wir wünschen allen frohe Knallertage", sagt Dirk Göbel, Geschäftsführer von The Back Room McCann.