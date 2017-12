%%%McCann präsentiert erste Kampagne für Möbel Hardeck%%%

Mit Solgans wie "Hotel Mama verlassen?", "Pille vergessen" oder "Lang genug die Möbel schön getrunken? – Hardeck dich ein" startet heute (27.12.) die neue Kampagne von Möbel Hardeck aus Bochum. Die Kreation stammt von McCann Düsseldorf. Die Winterkampagne zur umsatzstärksten Zeit im Möbelhandel ist ab sofort in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen in OOH-Medien, am POS, über Funk, Online und auf Edgar Cards zu sehen. Möbel Hardeck unterhält Filialen in Bochum, Hilden, Senden und dem niedersächsischen Bramsche. Die Kampagne ist McCanns Premiere seit dem Etatgewinn im Oktober.

Der Möbelhändler lädt mit einer "Tiefpreisgarantie" dazu ein, jeder Lebenssituation mit einer neuen Wohnausstattung zu begegnen. "Mit Möbel Hardeck haben wir einen Kunden, der genauso ehrgeizig ist wie wir und der genauso viel Freude an zugespitzter Kommunikation hat wie unsere Kreativen. Dass wir uns begegnet sind, gehört zu meinen Highlights des Jahres 2017", sagt Ralf Zilligen, Geschäftsführer Kreation bei McCann Düsseldorf.