HelloFresh investiert siebenstelligen Betrag in neue Werbekampagne



Im TV-Spot sind HelloFresh-Kunden die Protagonisten (Foto: HelloFresh)

HelloFresh, ein Lieferservice für Kochboxen mit Sitz in Berlin, startet am 1. Januar 2018 eine neue Marketing-Kampagne in Deutschland. Für Kreation und Produktion des Spots zeichnen sich die Agenturen Gedankenfabrik und Emotive verantwortlich. Die Mediaplanung verantwortet die Agentur Picadora Medien. Das Gesamtbudget der Kampagne liegt im siebenstelligen Bereich.

Zentraler Bestandteil wird ein TV-Spot sein, der auf verschiedenen Sendern (u. a. Sat.1, Vox, Kabel1, Sixx, RTL+ und Servus TV) zwischen Neujahr und dem 17.03.2018 ausgestrahlt wird. Wie im Vorgänger-Spot, der im Frühjahr 2017 lief, stellen HelloFresh-Kunden das Kochbox-Erlebnis vor: Von der Lieferung der Box über das Auspacken der Rezepte und Zutaten bis hin zur Zubereitung und dem Essen. Es gibt zwei Spot-Versionen, die jeweils die Themen Convenience beziehungsweise Abwechslungsreichtum in den Vordergrund rücken.

Begleitet wird die TV-Kampagne unter dem Kampagnen-Claim "Tschüss Alltag. HelloFresh." von diversen Online- und Offline-Maßnahmen, darunter Print- und Online-Advertorials, Direct Mailings, Display Banner und diversen Social-Media-Ad-Formaten.