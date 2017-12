%%%Neckermann Reisen wirbt für den Familienurlaub 2018%%%



Die Umsetzung der Kampagne für den DACH-Markt verantwortet die Agentur Markenmut (Foto: Neckermann)

Der Reiseveranstalter Neckermann Reisen mit Sitz in Oberursel hat jetzt, zu Beginn der Hauptbuchungszeit für den Urlaub 2018, eine neue Werbekampagne gestartet. Kreativagentur für die gesamte Thomas Cook Group ist die englische Agentur Albion. Die Umsetzung für den deutschen, österreichischen und schweizerischen Markt verantwortet die Agentur Markenmut.

Die Kampagne greift die altbekannte Markenbotschaft "Neckermann macht’s möglich!" auf, Neckermann Reisen wird dabei als die "richtige Wahl für den Familienurlaub" positioniert. Hauptwerbemotiv ist ein kleines Mädchen im Prinzessinnen-Kleid und mit Schnorchel-Ausrüstung im Hotel-Pool. Im Zentrum der Werbebotschaft steht der "Kinderfestpreis ab 99 Euro" und die Frühbucherrabatte.

Die bundesweite Werbekampagne startete am 26. Dezember mit einem Kampagnenvideo, das bis Februar 2018 online, auf Youtube und anderen Social Media Kanälen zu sehen ist. Ferner wirbt Neckermann Reisen flächendeckend auf Großflächenplakaten im Einzugskreis von 100 Kilometern rund um deutsche Flughäfen und nutzt Megalights als Werbeträger. In Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg, München, Leipzig, Stuttgart und Hannover wird zudem Werbung auf digitalen Infoscreens an Bahnhöfen und in Einkaufszentren geschaltet. Begleitend werden zudem Reisebüropartner mit Schaufensterdekoration, Plakaten und weiteren Werbemitteln unterstützt.