%%%Globe Soccer Awards: Silva International ist neuer Mehrheits-Eigner%%%

Die Globe Soccer Awards in Dubai zählen zu den renommiertesten Fußball-Auszeichnungen weltweit. Das erst 2010 gestartete Event entwickelte sich dank hochkarätiger Gäste und Preisträger wie Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho, Jorge Mendes oder Gianni Infatino schnell zu einem "Must" in internationalen Fußball-Business. Der bisherige Eigner Tommaso Bendoni hat nun die Mehrheit an der veranstaltungs-Company an die Silva International Investments mit Sitz in London verkauft, bleibt aber als Minderheitsgesellschafter und Organisator weiterhin an Bord.

Silva International wurde 2015 von Ricardo Silva gegründet und hält diverse Beteiligungen in den Bereichen Medien, Sport, Mode, Technologie und Immobilien. Zum Portfolio gehören unter anderem: