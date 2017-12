%%%Cannes-Lions-Eigner Ascential kauft E-Commerce-Mafo-Company%%%

Die B2B-Company Ascential mit Stammsitz in London, die unter anderem die drei renommierten Werbe-Festivals Cannes Lions, Spikes Asia und Eurobest veranstaltet, baut ihren zweiten Geschäftsbereich 'Digitale Daten-Dienste' weiter aus. Für beachtliche 119 Millionen Dollar (ca. 100 Millionen Euro) übernimmt Ascential die E-Commerce-Analyse-Company Clavis Insight, die erst in 2018 ihren Breakeven erreichen dürfte. Je nach Erfolg kann sich der Kaufpreis auf Basis eines Earn-Out-Modells noch weiter erhöhen.

Clavis Insight gilt als Marktführer im Bereich E-Commerce-Analytics und bedient mit seinen Tools Kunden wie Procter & Gamble, Nestle, Unilever oder auch L'Oreal. Von den gegenwärtig rund 170 Clavis-Beschäftigten arbeiten 100 in Dublin - weitere 70 stehen in den Niederlassungen in den USA, in Großbritannien, Frankreich sowie China auf der Pay-roll.

Der Clavis-Umsatz belief sich in 2016 auf rund 13 Millionen Dollar, der Verlust vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen lag bei sieben Millionen Dollar. Für 2017 rechnet Clavis mit einem Umsatz in Höhe von 17 Millionen Dollar, also einem Plus von immerhin 25 Prozent.

Das Clavis-Produkt-Portfolio wird in die Info-Division integriert und dort das Angebot von 'One Click Retail' ergänzen.