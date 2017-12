%%%Hamburger Agenturen zeigen Bedarf an weiteren Arbeitskräften%%%

Der Hamburger Arbeitsmarkt entwickelt sich nach wie vor positiv und ist auf der Suche nach geeigneten Arbeitskräften. Das ist das Ergebnis eines Rankings der 200 größten Arbeitgeber der Hansestadt, das das 'Hamburger Abendblatt' (Funke Mediengruppe) in seiner Printausgabe vom 29. Dezember 2017 veröffentlichte.

Vor allem die in der Hansestadt ansässigen Agenturen melden Bedarf an weiteren Mitarbeitern. Allen voran Jung von Matt. Das Unternehmen befindet sich auf der Suche nach Kreativen, technischen Projektmanagern, Digital Konzeptern, Designern und Developern. Aktuell sind 658 Menschen bei Jung von Matt in Hamburg angestellt, im Jahr zuvor waren es noch 539. Kolle Rebbe, mit 286 Mitarbeitern auf Platz 195 gelandet, und Scholz & Friends (Platz 162) werden laut eigenen Angaben im kommenden Jahr ihre Mitarbeiterzahl zwar nicht vergrößern, den Bestand aber konstant halten. Einige klassische Werbe-Agenturen mit deutlich mehr als 200 Beschäftigten fehlen in dieser Übersicht - unter anderem die Serviceplan-Gruppe, thjnk (400 Beschäftigte), Grabarz und Partner (267 Beschäftigte) oder auch Philipp und Keuntje (über 200 Beschäftigte) oder die FischerAppelt-Gruppe.

Auch die Media-Agentur pilot Hamburg will mehr Mitarbeiter einstellen. Gesucht werden Berater Media Digital bzw. Programmatic Advertising sowie Experten für Data Intelligence. Das Unternehmen hat seinen Personalbestand von 313 im Jahr 2016 auf 330 im Jahr 2017 aufgestockt.

Im Bereich der Medien-Unternehmen zeigt sich, dass die Arbeitgeber mit mehr als 1.000 Mitarbeitern im kommenden Jahr keinerlei Veränderungen vornehmen wollen. Lediglich Stage Entertainment, das es mit aktuell 1.000 Mitarbeitern am Standort Hamburg auf Rang 84 schaffte, plant für 2018, mehr Arbeitnehmer einzustellen.

Weitere in der Hansestadt ansässige Medien-Unternehmen, die eine Nachfrage nach Arbeitskräften bekunden, sind die Xing SE (Platz 105), Studio Hamburg (Platz 137) sowie der Online-Spiele-Entwickler InnoGames (Platz 169). Letzterer wirbt aktuell mit Plakaten an zahlreichen Hamburger U- und S-Bahn-Stationen.

Im aktuellen Ranking fehlen eine Reihe von Medien-Häusern: Neben dem herausgebenden Verlag des 'Hamburger Abendblattes', der Funke Mediengruppe, sind unter anderem die Ganske-Gruppe, die Zeit Verlagsgruppe, die DVV Media Group sowie die Weischer-Mediengruppe nicht in der Auflistung zu finden.

Anzahl Beschäftigte in Hamburg Platz (Vorjahr) Firmenname 2017 2016 Prognose für 2018 23 (24) Norddeutscher Rundfunk 2.713 2.719 gleich 32 (0) Gruner + Jahr GmbH & Co. KG 2.450 2.400 gleich 60 (56) Bauer Media Group 1.440 1.518 gleich 70 (60) Axel Springer SE 1.205 1.280 k.A. 84 (76) Stage Entertainment GmbH 1000 1000 mehr 92 (84) Spiegel-Gruppe 909 967 k.A. 105 (107) Xing SE 775 689 mehr 119 (128) Jung von Matt AG 658 539 mehr 137 (129) Studio Hamburg 539 535 mehr 160 (158) Valora Holding Germany GmbH ca. 400 ca. 400 mehr 162 (160) Scholz & Friends Group GmbH 400 400 gleich 169 (174) InnoGames GmbH 385 350 mehr 185 (-) pilot Hamburg GmbH & Co. KG 330 313 mehr 191 (181) CinemaxX Holdings GmbH 304 331 gleich 195 (185) Kolle Rebbe GmbH 286 286 gleich