%%%BodyChange und BDA Creative feiern Erfolgsmomente %%%



Der "Zero Moment of Truth" wird in der neuen BodyChange-Kampagne inszeniert (Fotio: BDA Creative)

'Spiegelmomente', so heißt die Kampagne des Münchner Online-Coaching-Anbieters BodyChange, die zu Jahresbeginn ins Fernsehen, ins Netz und auf die analogen und digitalen Plakatflächen Deutschlands kommt. Idee und Umsetzung kommen von der ortsansässigen Agentur BDA Creative, die auch die Produktion der TV-Spots übernahm (Regie: Matthias Bierer).



"Es gibt diesen einen Moment im Leben eines jeden Abnehmwilligen, in dem er unzufrieden vor dem Spiegel steht und sagt: 'Jetzt muss ich was tun.' Danach folgen aber oft gescheiterte Diäten, Jo-Jo-Effekt und Frustration. Mit unseren Spiegelmomenten wollen wir zeigen, dass BodyChange jedem hilft, sein Ziel tatsächlich zu erreichen", sagt Philipp Wundt, Geschäftsführer Beratung bei BDA.



"Wir wissen von unseren Kunden wie gut und vor allem nachhaltig unser Programm funktioniert", sagt Fredrik Harkort, Co-Gründer und CEO von BodyChange. "Wir wollten aber auch wissen, was die Menschen zu Beginn ihrer Abnehm-Entscheidung beschäftigt. Insbesondere wenn sie über Diäten, Sportstudios oder Online-Coachings nachdenken." Dafür holte BDA die strategischen Marktforscher von Feld M, München, mit ins Boot, die in einer Online-Umfrage herausfanden, dass es bei jedem einen "Zero Moment of Truth" gibt. Diesen einen Moment, in dem man sich ungern im Spiegel anschaut, weil man feststellt, dass man etwas tun muss, aber zweifelt, ob das auch klappen wird.



"Unsere Kampagne schlägt hier eine perfekte Brücke, denn sie zeigt allen Fitness- und Abnehmwilligen: Es gibt einen nachweislich funktionierenden Weg, vor dem Spiegel zu stehen und endlich wieder so in Form zu sein, wie man möchte", sagt Fredrik Harkort. "Dafür steht auch der neue Marken-Claim: Endlich meine Bestform."



Insgesamt laufen seit einigen Tagen sechs verschiedene Spots im TV (Pro7, SAT1, Kabel1, Sixx, SuperRTL, Vox, Sky) und Online (Preroll Youtube /Social). Außerdem erscheinen fünf Motive als Citylight Poster und Megalight Poster sowie als Digital-Out-of-Home auf Infoscreens, Stationvideos und Mallvideos.



BodyChange – das von Social Media Interactive in München vertriebene Fitnessprogramm des Tanzlehrers Detlef D. Soost – setzte im vergangenen Jahr auf das Motto 'From Now to Wow'. Bevor der ehemalige 'Popstars'-Choreograph Soost BodyChange positionierte, promotete er sein Fitness-Programm unter dem Motto 'I make you sexy'. Der Claim wurde inhouse kreiert.



Bodychange Spiegelmomente 2018 Maren from BDA Creative on Vimeo.