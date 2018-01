%%%Publicis Pixelpark textet für mytaxi%%%



(Bilder: mytaxi)

Mit trockenem Humor und augenzwinkernden regionalen Bezügen wirbt eine witzige Multimotiv-Kampagne aktuell deutschlandweit für die Taxi-App mytaxi. Kreiert wurde sie im Hamburger Haus von Publicis Pixelpark . In kurzen Vierzeilern erzählt die Kampagne mit wenigen Worten von alltäglichen Situationen, in denen man sich ein Taxi wünscht und stellt dabei verschiedene Features der App in den Vordergrund, die nach Sammlung lokaler Insights durch die Marktforschung zielgerichtet regional und anlassbezogen ausgespielt werden.





Zu sehen sind die Werbemittel in regionalen und überregionalen Tageszeitungen, in Social Media sowie mit Out-of-Home-Platzierungen in mehreren Großstädten. "Mit der Kampagne besetzen wir kleine und große 'Taxi-Momente', die jeder kennt", sagt Marcel Brieske, Senior Marketing Manager bei mytaxi. "Mit der Motivvielfalt und dem regionalen Targeting eignet sich das Konzept von Publicis Pixelpark optimal, um die vielen Vorteile unserer App mit hoher Relevanz zum Kunden zu bringen und dabei zu unterhalten."