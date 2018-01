%%%Edeka feiert 111. Geburtstag mit Kampagne von Jung von Matt%%%

Der Edeka-Verbund, Hamburg, feiert Geburtstag und lädt seine Kunden zum Mitfeiern ein: Mit einer Kampagne aus der Feder von Jung von Matt. Zum Auftakt des Jubiläumsjahres startet heute ein TV-Spot, der über alle Kanäle hinweg fortgesetzt wird.



Der TV-Spot 'Feierwerk' zeigt wie die Kunden beim Einkauf mit viel Glitter und bunten Luftballons überrascht werden. Besonders erstaunt ist ein junges Mädchen, das rätselt, wer denn nun 111 Jahre alt geworden ist. Der 30-Sekünder ist ab sofort auf allen reichweitenstarken Sendern zu sehen. Anzeigen, Radiospots sowie Online-, PoS- und Social Media-Maßnahmen machen die Verbraucher auf die aktuellen Jubiläumsangebote aufmerksam.



Im Jahr 1907 schlossen sich zahlreiche regionale Einkaufsgenossenschaften zu einem nationalen Verbund zusammen: die Geburtsstunde von Edeka. Bundesweit verleihen heute rund 4.000 selbstständige Kaufleute Edeka ein Gesicht. Sie werden von sieben regionalen Großhandelsbetrieben unterstützt, die täglich frische Ware in die Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der Edeka-Strategie erfolgt in der Hamburger Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne 'Wir ♥ Lebensmittel'. Edeka erzielte 2016 mit mehr als 11.200 Märkten und 351.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von 49,6 Mrd. Euro.