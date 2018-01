%%%Wer liefert was setzt mit Plantage Berlin Marketing-Kampagne in 2018 fort%%%



Wer liefert was zeigt sich erneut zum Frühjahr mit einer neuen Kampagne von Planatge Berlin (Foto: Screenshot YouTube/wlw)

Der B2B-Marktplatz Wer liefert was (wlw), Hamburg, startet mit einer weiterentwickelten TV-Kampagne unter dem Motto 'Die beste Suche im B2B' ins Jahr 2018. Die Spots stellen das Suchen und Finden auf wlw.de stärker in den Mittelpunkt. Die Produktion übernahm Film Deluxe unter der Regie von Navid Abri. Plantage Berlin zeichnet für die Kreation und die Umsetzung der Spots verantwortlich.



Die Clips gehen von Januar bis Mai auf Privatsendern in Deutschland on air. Presenter-Spots im Sport-Umfeld wie der ARD Sportschau und der DEL Eishockey auf Sport1 runden die Präsenz in Deutschland ab. Zudem wird es in der Schweiz einen TV-Flight sowohl im öffentlich-rechtlichen als auch privaten Rundfunk geben. Eine Online-Display-Kampagne verlängert die Stories ins Internet. In Österreich setzt der B2B-Marktplatz auf eine Hörfunk-Kampagne von Januar bis März.



Die kurzen Spots sollen durch pointierte Erzählung und schnelle Schnitte auf die Bedürfnisse der Zielgruppen einzahlen. Die Geschichte der Clips dreht sich darum, dass Unternehmen erfolgreich sind, weil sie auf wlw suchen und entsprechend schneller die richtigen Produkte finden, beziehungsweise weil sie ihre Produkte auf wlw präsentieren und so schneller gefunden werden.



"Nach einer erfolgreichen Laufzeit in 2017 haben wir unsere Brand-Kampagne leicht angepasst und die Kreation entsprechend präzisiert. Unsere Einkäuferzielgruppe bevorzugt eine Kommunikation, die die Vorteile unseres Produkts schnell auf den Punkt bringt", erklärt Doreen Schlicht, CMO bei wlw. "Wir haben sie etwas abgewandelt, um den Benefit für unsere Nutzer noch stärker in den Fokus zu stellen. Wir spielen die Kampagne 2018 über fünf Monate aus und setzen sie nach dem erfolgreichen Start im vergangen Jahr auch in der Schweiz weiter fort."

Die Agentur Plantage Berlin entwickelte bereits die Commercials aus dem Frühjahr 2016 und die Kampagne für 2017.