%%%Kolle Rebbe kreiert heldenhafte Keks-Kampagne%%%

Die Bahlsen Group, Hannover, powert ihren Butterkeks-Absatz mit Superheldenkraft: Die Leibniz Super Heroes in Form von CD Comic-Charakteren wie Batman, Superman, Wonder Woman und Co. sollen das Traditionsgebäck verjüngen und Mädchen und Jungs mit zwei verschiedenen Varianten direkt ansprechen. Die Kampagne zum Produktlaunch der neuen Sorte stammt von Leadagentur Kolle Rebbe; die digitalen Kanäle bespielt Elbdudler, die Media-Planung verantwortet Mediaplus. Neben TV-Support und aufmerksamkeitsstarken PR-, Online- und Social-Media-Maßnahmen hat Brand Managerin Kathrin Jacobi zum Schulanfang im Juli eine große POS-Aktion mit Sammelmechanik für den Handel geplant.