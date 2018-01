%%%Packaging-Agentur pacoon hat Büro in Hamburg gestartet%%%

Die Münchner Packaging-Design-Agentur pacoon hat zum 1. Januar 2018 ein Büro in Hamburg gestartet. Geleitet wird es von Daniela Schuch, Kreation, und Elke Pietzsch, Beratung, die beide zuvor bei der Hamburger Agentur Christoph Petersen Design in leitender Funktion tätig waren. 2012 gegründet, zeichnen Peter Désilets und Micha Goes als Geschäftsführer der Münchner Zentrale. Désilets sagt über seine Agentur: "Wir weisen jahrzehntelange Erfahrung im Design von Markenkonzepten namhafter Unternehmen auf, von der Packungsentwicklung bis hin zur Druckumsetzung. Besonderes Know-how und erfolgreiche Konzeptentwicklungen bieten wir in den Bereichen Food, Pharma, Getränke & Genussmittel sowie Technik, für nationale und internationale Markenauftritte."

pacoon entstand durch ein Management Buy-Out und arbeitet so gesehen seit 2001 Kunden bei nationalen und internationalen Marken- und Produktlaunches und –relaunches. Aktuell betreut das Münchener Büro 30 bis 35 Kunden pro Jahr und wickelt dabei ca. 200 Projekte ab.