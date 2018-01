%%%Aldi und Ogilvy starten TV-Kampagne für Aktionsartikel%%%



Jubel für Kleidung statt Schönling: Im neuen Aldi-Spot feiern drei Frauen Sport-Bekleidung (Foto: Screenshot YouTube/Aldi Süd)

Ab heute präsentieren die Unternehmensgruppen Aldi Nord, Essen, und Aldi Süd, Mülheim a.d. Ruhr, eine neue TV-Kampagne: Zum ersten Mal konzentrieren sich die beiden Discounter dabei auf Non Food-Aktionsartikel, die sie zeitgleich und gemeinsam bewerben werden. Über zehn Spots machen mit einem Augenzwinkern auf verschiedene Produktwelten für 2018 aufmerksam. Für die Kreation zeichnet die Frankfurter Werbeagentur Ogilvy verantwortlich.



In dem ersten Film sind drei junge Frauen beim Mädelsabend zu sehen. Sie sehen allerdings nicht fern, sondern beobachten einen Nachbarn bei seinem Fitness-Programm. "Einfach unwiderstehlich sportlich" tönt es aus dem Off und es wird klar, dass es sich weniger um den trainierten Protagonisten handelt sondern um das, was er trägt: Die neue Fitnesskollektion von Aldi, die es ab dem 8. Januar in allen Filialen geben wird. Der Clip zum Thema Fitness ist auf dem YouTube-Kanal von Aldi Süd sowie der Seite der Aldi Nord Fitness-Welt abrufbar.



Der TV-Spot ist der erste aus einer Reihe gemeinsamer Werbefilme der Unternehmensgruppen Aldi Nord und Süd. In wechselnden Abständen werden ab dem 4. Januar 2018 unterschiedliche Produktwelten aus dem Non Food-Bereich im Fernsehen präsentiert. "Mit den neuen TV Spots wollen wir unsere Kunden mit einem Augenzwinkern auf die Bandbreite unseres Angebots aufmerksam machen", sagt Jennifer Kubanek, Leiterin Kampagnen-Marketing bei Aldi Nord. "Neben unserem großen Sortiment im Food-Bereich wollen wir so auch unsere Kompetenz im Non Food-Bereich stärker bewerben." Sandra Sibylle Schoofs, Leiterin Marketing bei Aldi Süd, ergänzt: "Wir freuen uns, dass wir unseren Kunden in diesem Jahr zu bestimmten Produktwelten wie 'Fitness' oder 'Garten' erstmalig auch gemeinsam eine Auswahl an qualitativ hochwertigen und angesagten Aktionsartikeln anbieten können."



Seit 2016 sind Aldi Nord und Süd gemeinsam im Fernsehen mit TV-Werbung präsent. Den Aufschlag machte damals eine breit angelegte Imagekampagne unter dem Motto 'Einfach ist mehr'. Seit einigen Monaten werben die Discounter mit dem Werbeslogan 'Jeden Tag besonders – einfach Aldi' auch für ihre Produkte aus dem Standardsortiment.