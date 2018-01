%%%i&M Bauzentrum ist neuer Partner der deutschen Handball-Nationalmannschaft%%%

Die Eurobaustoff Handelsgesellschaft wird ab sofort den Deutschen Handballbund (DHB) unterstützen. Die Partnerschaft ist vertraglich auf eine Laufzeit von 36 Monate festgelegt und wurde von Lagardère Sports vermittelt. Mit diesem langfristigen Engagement will der europaweit agierende Unternehmensverbund aus Karlsruhe und Bad Nauheim in den nachhaltigen Erfolg seiner Fachhandelsmarke i&M Bauzentrum mit den Zielgruppen Handwerk und Privatkunde investieren. Neben Logopräsenzen auf Werbemitteln im Rahmen der Länderspiele und Aktivierung vor Ort in jeder Arena kommt TV-Sichtbarkeit über die LED-Bande bei allen Heimspielen zum Einsatz.



Warum die Wahl auf die Handball-Nationalmannschaft fiel, erklärt Andreas Friederichs, Bereichsleiter Marketing/Werbung der Eurobaustoff: "Wir stehen für mittelständische Werte und faire Partnerschaft: Einsatz, Teamgeist, Erfolg – und das ist auch das Credo des Handballsports. Die Standorte mit der Fachhandelsmarke i&M Bauzentrum sind alles mit persönlichem Engagement geführte Unternehmen und Treffpunkt aller am Bau Beteiligten. Nicht umsonst wurden wir zum zweiten Mal in Folge als Deutschlands bester Händler ausgezeichnet."



Christian Hesselbach, Senior Director Sports bei Lagardère Sports Germany, ergänzt: "Durch die langfristige Partnerschaft mit dem DHB erhält die Eurobaustoff Handelsgesellschaft eine attraktive Bühne, um die Bekanntheit der eigenen Fachhandelsmarke i&M Bauzentrum unter Händlern und Endkunden zu steigern. Auf dem Weg zur Handball-WM 2019 bieten sich zahlreiche attraktive Möglichkeiten, die eigene Marke reichweitenstark zu präsentieren."



Eurobaustoff ist eine Kooperation von derzeit 470 mittelständischen Fachhändlern für Baustoffe, Holz und Fliesen. In Deutschland vereinen die Kooperationszentrale und ihre Gesellschafter nach eigenen Angaben mehr als die Hälfte des gesamten Fachhandelsumsatzes für Baustoffe, Holz und Fliesen auf sich.

Beim morgigen Start der Vorbereitungsphase zur Handball-Europameisterschaft in Kroatien (12. bis 28. Januar 2018) und den damit verbundenen beiden Länderspielen gegen Island in Stuttgart (Freitag, ab 18.15 live in der ARD) und Neu-Ulm (Sonntag, ab 14 Uhr live auf Sportdeutschland.tv) wird erstmalig eine neue Werbefläche zum Einsatz kommen. Zu beiden Länderspielen wird Eisenbach Tresore.de, Fuldabrück, auf der oberen Abdeckung der LED TV-Videobande über die gesamte Bandenfläche (ca. 80m) mit einer statischen Logopräsenz im TV-Bild und insbesondere in Close-Up-Szenen sichtbar sein. Die von Lagardère Sports vermittelte Kooperation an Eisenbach Tresore.de gilt als erster gemeinsamer Test-Case beim DHB. Neben der genannten statischen Logopräsenz wird das Unternehmen auch auf der Off-Bande mit derselben Logopräsenz auf 2x 10m sowie mit einer Animation auf der LED-Videobande direkt vor und nach den Spielen in Stuttgart und Neu-Ulm zu sehen sein.