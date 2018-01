%%%Hornbach lanciert Bauanleitung für Design-Möbel mit Kampagne von Heimat%%%



Design-Möbel selbstgemacht: Hornbach bringt zum Jahresauftakt ein Buch heraus, das eine Anleitung für einen Design-Stuhl ist (Foto: Hornbach)

Nachdem Hornbach bereits an Weihnachten dem Wort 'Projekt' mit einer Kampagne eine neue Bedeutung verlieh, legt die Baumarktkette mit Zentrale in Bornheim nun nach: Zum Jahresauftakt bringt sie mit der 'Werkstück Edition' einen Bausatz für Design-Möbel in seine Märkte, begleitet von einer Kampagne aus der Feder von Heimat aus Berlin. Beworben wird die erste 'Werkstück Edition' über einen Spot in digitalen Kanälen, über Online-Banner, Social Media- und in Printanzeigen. Die Mediaplanung verantwortet Mediaplus, München. Das Projekt wird zum Start am 5. Januar 2018 zeitgleich in Deutschland, Schweden und der Schweiz lanciert.

Ab heute ist das erste Stück aus der Serie erhältlich: der Entwurf 'Lounge Chair' des dänischen Designers und Architekten Sigurd Larsen. Er basiert auf keinerlei Vorgaben, außer der, dass alle zur Verwendung kommenden Materialien bei Hornbach zu finden sind. Weitere 'Werkstück Edition'-Stücke von namhafter Designer aus aller Welt sollen folgen.

Im Zentrum der Kommunikation steht das 'Buch zum Bauen', das nicht nur die sorgsam illustrierte Schritt-für-Schritt-Anleitung samt Material- und Werkzeugliste zum Bau des Lounge Chairs, sondern auch eine Echtheits-Metallplakette zu dessen Veredelung enthält. Das Buch dient nicht nur als Anleitung, sondern erzählt eine Geschichte. "Es geht um den Wert einer Idee. Von Anfang an bis zur finalen Umsetzung. Konsequenterweise gibt es nicht mal einen Bausatz zum Zusammenbauen", so Guido Heffels, Kreativchef von Heimat. Das Buch zum Bauen ist ab heute im Onlineshop von Hornbach erhältlich. Dann ist auch die Website hornbach.de/werkstueck-edition online, auf der es neben dem begleitenden How-To-Video auch die filmische Dokumentation zum Projekt mit Sigurd Larsen gibt.

"Mit der Werkstück Edition wollen wir zeigen, dass mit unserem Sortiment mehr möglich ist, als man denkt", sagt Thomas Schnaitmann, Leiter Marketing Deutschland und Marketingkommunikation International bei Hornbach. "Natürlich stellt der Lounge Chair kein einfaches Projekt dar. Aber Hornbach traut seinen Kunden viel zu und befähigt sie in vielfältiger Weise."