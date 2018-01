%%%dmexco startet mit einem neuen Führungsteam ins Jahr 2018%%%

Das Team der globalen Business- und Innovationsplattform der digitalen Wirtschaft dmexco steht in 2018 unter einer neuen Führung. Mit einem Neu- und einem Aufsteiger besetzt die dmexco ein Board, das nach der Trennung des Veranstaltungseigners Koelnmesse von den langjährigen Beratern Frank Schneider und Christian Muche seit November 2017 kurzfristig vakant war. Die Trennung erfolgte nicht ohne Probleme, denn im November sahen Schneider und Muche den Vertrag nicht als beendet an.

Neueinsteiger bei der dmexco ist Dr. Dominik Matyka, 35. Der Entrepreneur, Wagniskapitalgeber und Start-up-Gründer wird ab sofort als Chief Advisor der dmexco zeichnen und für die Themenfelder Strategy & Conference zuständig sein. Zudem steigt Philipp Hilbig ab sofort ins dmexco Board für die Bereiche Expo & Operations ein. Der 36-Jährige ist bereits seit mehreren Jahren im dmexco-Team für die Messeplanung und -durchführung verantwortlich und seit Mai 2017 Director. Christoph Werner, 43 und Senior Vice President der Koelnmesse, ist als drittes Board-Mitglied wie bisher verantwortlich für den Geschäftsbereich Digital Media, Entertainment und Mobility bei der Koelnmesse.

Der Neuzugang Matyka gründete die in mehr als 20 Ländern agierende datengetriebene Native Advertising-Plattform plista, die er bis 2015 auch als CEO führte, nachdem plista 2013 von WPP übernommen wurde. Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler war außerdem an der Gründung mehrerer Start-ups beteiligt und ist heute als Angel-Investor und Berater über die u25 ventures und als Gründer und Partner des institutionellen Wagniskapitalgebers Cavalry Ventures tätig. "Die dmexco ist ein starke Marke und hat sich als eines der Top-Events der internationalen Digitalwirtschaft etabliert. Es freut mich besonders, die überaus erfolgreiche Arbeit der vergangenen neun Jahre nun als Berater der Koelnmesse aktiv weiterzuentwickeln", so Dr. Dominik Matyka.

Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung der Koelnmesse, sagt: "Dominik Matyka passt als ausgewiesener Digitalexperte und richtungsweisender Protagonist der Branche bestens zur dmexco. Er bringt langjährige Erfahrung, ein breites internationales Netzwerk und die nötige Innovationskraft mit, um gemeinsam mit dem gesamten Führungsteam die dmexco erfolgreich weiterzuentwickeln."

Matthias Wahl, Präsident des Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW), fügt hinzu: "Wir freuen uns gemeinsam mit dem neuen Führungsteam auf eine erfolgreiche dmexco 2018. Koelnmesse und BVDW werden ihre inhaltliche Zusammenarbeit weiter vertiefen, damit die dmexco auch in diesem Jahr das Highlight im Veranstaltungskalender der globalen Digitalwirtschaft bleibt." Der BVDW ist ideeller und fachlicher Träger der dmexco sowie Inhaber der Marke.