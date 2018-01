%%%Mediaplus: Von der Isar an die Themse %%%

Die Serviceplan Gruppe treibt ihre Internationalisierungsstrategie voran. Nach einem bereits geplanten Büro in New York folgt nun eine Dependance für die Tochter Mediaplus in London. Das geht aus einem Antrag beim Bundeskartellamt hervor. Gemeinsam mit der Londoner Mediaagentur Total Media Group Ltd. soll ein Anbieter für "Werbe- und Marketingkommunikationsdienstleistungen" aus der Taufe gehoben werden. Hierzulande wird er als Total Mediaplus GmbH & Co. KG und an der Themse als Mediaplus Group UK Ltd. firmieren.

Hintergrund für den Antrag bildet ein im Dezember vergangenen Jahres geschlossener Joint Venture-Vertrag beider Parteien. Die beiden neuen Firmen sollen künftig die Arbeit für die Partner-Agenturen der Serviceplan Gruppe in Großbritannien übernehmen. Wer die Führung der Unternehmen innehaben wird, ist noch nicht bekannt.



