%%%Ikea und thjnk inszenieren neue Leidenschaften rund um das Zuhause%%%



Ikea bewirbt zum Jahresstart Ordnungslösungen (Foto: thjnk)

Unter dem Motto 'Zeig was du liebst!' ruft das schwedische Möbelhaus Ikea dazu auf mit Ordnungs- und Präsentationslösungen, Platz für das Hobby, die Interessen und Passionen im eigenen Zuhause zu schaffen. Die Hamburger Agenturgruppe thjnk entwickelte dazu eine Kampagne mit diversen Formaten, inklusive eines Song-Downloads aus dem TV-Clip 'Plattenladen'. Begleitet wird das Bewegtbild (TV, Kino, Online, Social) von zwei Radio-Spots und verschiedenen digitalen Out-Of-Home-Maßnahmen. Die gesamte Mediaplanung der Kampagne, sowohl klassisch als auch online, wurde von der MediaCom koordiniert. Zudem gestalteten Grabarz & Partner, Razorfish, GGH MullenLowe, Plan.Net und Vanderlicht weitere Maßnahmen.



thjnk und Ikea erzählen im TV-Clip 'Plattenladen' in einem Wohnzimmer-Setting die Geschichte eines Nerds, der Unmengen seiner geliebten Schallplatten in Ikea-Regalsystemen alphabetisch sortiert. Selbstverständlich ist die Schwedin Smilla aus den vergangenen Spots wieder dabei.



Tobias Vogler, External Communication Manager, Ikea Deutschland: "Mit Inspiration und preiswerten Produkten kann jeder sein Wohnzimmer in Szene setzen. Zum Beispiel als gut sortierten Plattenladen." Stefan Schulte, Kreativchef bei thjnk Berlin, ergänzt: "Welche Sammelleidenschaft Du auch hast, mit den Möbeln von Ikea kannst Du diese in Deinem Zuhause maximal zur Schau stellen, Dabei greifen wir im Spot ein extremes, aber auch sehr lebensnahes Beispiel auf – denn das Ikea-Kallax-Regal ist die Plattenikone schlechthin." thjnk arbeitete für die Filme mit dem Spielfilmregisseur Frieder Wittich zusammen. Produziert wurden die Commercials von CFS und BigFish. Ein mehrtägiges Shooting vom Fotografen Jeroen van der Spek lieferte weiteren Content.



Social Media und Mailings im Einsatz

Die Publicis Groupe-Tochter SapientRazorfish entwickelte für die sozialen Kanäle Ikea Deutschlands eine flankierende Influencer-Kampagne. Ausgewählte Blogger und Instagrammer wie Jana Wind von www.bekleidet.net und Igor Josifovic von den Urban Jungle Bloggers präsentieren für Ikea ihre Lieblingsstücke u.a. in einem klassischen Kallax-Regal. Ihre Arbeiten werden sowohl in den sozialen Kanälen zu sehen sein, als auch als zentraler Bestandteil der Landingpage. Mit weiteren Aktivitäten wie regelmäßigen Kampagnen-Posts auf Facebook und dem Einbeziehen der Community unter #zeigwasduliebst auf Instagram sorgt SapientRazorfish für eine vielseitige Abbildung von Hobbys und Leidenschaften im Social Web.



GGH MullenLowe realisierte Banner-Platzierungen, die über mehrere Tage die Homepages reichweitenstarker Online-Medien dominieren, sowie ein Newsletter-Konzept für die Ikea Family. Passend dazu wurde von der in Hamburg ansässigen Agentur eine Web-Experience geschaffen, die auf der Landingpage alle Kampagnenelemente, etwa TVC und Instagram-Challenge, und Bloggerkommunikation kanalübergreifend bündelt. Zusätzlich verlängert die Landingpage die Kampagne inhaltlich und weitet sie aus. Grabarz & Partner, ebenfalls aus Hamburg, entwickelte für den Kampagnenzeitraum zwei Ikea Family Mailings, die kreativen und praktischen Aufbewahrungslösungen mit Platz für die individuellen Leidenschaften zeigen. Dabei werden Content, Tipps und Produkt-Insights geboten. Genau wie in einem weiteren Mailing, welches im Speziellen die limitierte Kollektion Omedelbar bewirbt, die Anfang März startet. Vanderlicht in Wiesbaden erstellte für die Einrichtungshäuser verschiedene Print- und Onlinemedien zu den Themen 'Ivar wird 50!', 'Neuheiten bei deinem Ikea' und 'Der Frühling kommt'. Die Kampagne wurde im Suchmaschinenmarketing und Affiliate Marketing von Plan.Net Performance begleitet.