%%%PR-Agentur OSK startet in Silicon Valley und macht 2017 10 Prozent Plus%%%



Agenturchef Oliver Schrott (Foto: OSK)

Oliver Schrott Kommunikation (OSK) eröffnet einen Standort im Silicon Valley. Das neue Büro nimmt im März seinen Betrieb auf und liegt in San Jose. Von den WeWork Valley Towers aus, einem "populären Coworking Space für Technologie- und Kreativunternehmen", soll sich das Team um bestehende Kunden kümmern und neue Kontakte zu Start-ups, Influencern und den Meinungsführern der Hightech-Branche knüpfen. San Jose ist der dritte internationale Standort der Agentur nach New York (seit 2008) und Peking (seit 2010), wo 15 beziehungsweise 18 Mitarbeiter ihre Schreibtische haben.

Agenturchef Oliver Schrott: "Im Silicon Valley werden die Weichen für unser digitales Leben von morgen gestellt. San Jose ist für OSK als führende Agentur für Mobilität und Technologie ein idealer Standort. Drei unserer Kunden betreiben in einem Umkreis von 15 Meilen Forschungs- und Entwicklungszentren oder Repräsentanzen. Der neue Standort schafft noch mehr Nähe zu unseren dortigen Ansprechpartnern und hilft uns, ganz neue Angebote zu entwickeln.“

Sechstes Jahr mit Wachstum in Folge, über 250 Beschäftigte

OSK feiert 2018 sein 25-jähriges Jubiläum. Zum Jahresbeginn beschäftigte Deutschlands zweitgrößte inhabergeführte PR-Agentur mehr als 250 Mitarbeiter in Köln, Stuttgart, Friedrichshafen und Berlin, wo die Tech-Unit OSK|Compuccino ihren Sitz hat, sowie in New York und Peking. Der Honorarumsatz ist 2017 auf über 27 Millionen Euro gestiegen. Das entspricht einem Wachstum von rund 10 Prozent (vorläufige Werte).

Besonders stark gewachsen ist die Nachfrage nach interner und Change-Kommunikation. Michael Kemme, Geschäftsführer Beratung: "Noch nie sind die Folgen der digitalen Transformation so deutlich geworden wie im letzten Jahr. Zukunftsthemen stehen bei allen Kunden ganz oben auf der Agenda – ob in der internen oder der externen Kommunikation. Digitale Technologien, künstliche Intelligenz, E-Mobilität, autonomes Fahren, Internet of Things und Industrie 4.0 waren 2017 die inhaltlichen Schwerpunkte unserer Arbeit.“

Dabei wünschen sich Industriekunden auch für Fachthemen zunehmend populäre Instrumente wie Bewegtbild oder Influencer Relations, um nicht-klassische Zielgruppen zu erreichen. In beiden OSK-Bereichen war das Wachstum entsprechend deutlich zweistellig.

Eigenes Büro für Neukunden ZF

Das Büro in Friedrichshafen ist der bislang neueste Standort der Kölner Agentur. Es wurde Anfang 2017 für den Kunden ZF eröffnet, für den OSK nach einem Pitchgewinn als Lead-Agentur tätig ist. Das Aufgabenspektrum für den drittgrößten Automobilzulieferer der Welt reicht von PR und Content Creation über interne, digitale und Marketing-Kommunikation bis zur Gestaltung der ZF-Auftritte auf den internationalen Leitmessen.

Erfolgreich war 2017 auch die Berliner Tech-Unit OSK|Compuccino, die ihre Mitarbeiterzahl auf 36 fast verdoppelte. Premiere hatte auf der IAA in Frankfurt eine von Compuccino für Daimler entwickelte Plattform für digitale Live-PR. Auf 'Mercedes me media' können Journalisten und Multiplikatoren PR-Events wie Premieren, Pressekonferenzen und Produktpräsentationen "nicht nur besonders komfortabel online verfolgen, sondern noch während der laufenden Veranstaltung publizistisch verwerten", so OSK.

Entertainment Unit ergänzt Angebot in New York

Im Büro New York, das 2018 sein zehnjähriges Bestehen feiert, hat im Dezember eine neue Unit für Entertainment-Kommunikation ihre Arbeit aufgenommen. Erster Kunde ist das Medienunternehmen NBCUniversal, für das OSK Corporate Events in der neuen 'Downton Abbey' Experience vermarktet und betreut. 'Downton Abbey: The Exhibition' entführe die Besucher in einem Townhouse in der Nähe des Central Parks in die Welt der TV-Erfolgsserie und sei direkt nach der Eröffnung zu einem Publikumsmagneten geworden. Die Ausstellung ist bis April in New York zu sehen und geht dann auf US-Tournee.

"Erlebnisformate wie ‚Downton Abbey: The Exhibition‘ werden in den kommenden Jahren massiv an Bedeutung gewinnen, da sie eine ganz neue User Experience bieten“, sagt Agenturchef Schrott. "Sie verlängern die Lieblingsgeschichten von Zuschauern und Lesern ins reale Leben. Live und authentisch, zum Anfassen statt nur zum Anschauen, mittendrin statt auf dem Sofa gegenüber. Vor allem junge Menschen suchen solche immersiven Erlebnisse, die sie über die sozialen Medien direkt mit ihren Freunden teilen können.“

Das 15-köpfige New Yorker OSK-Team, das seinen Sitz an der 42. Straße in Midtown Manhattan hat, betreut vor allem deutsche Kunden aus dem Automobil- und Technologie-Sektor, aber auch US-Marken mit PR-Maßnahmen, Live-Kommunikation und Influencer Relations.