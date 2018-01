%%%Dentsu Aegis stärkt Präsenz in den USA%%%

Die Japanisch-britische Agentur-Holding Dentsu Aegis Netwo (DAN) baut das People-Based-Marketing-Business weiter aus und übernimmt die amerikanische HelloWorld-Agentur-Gruppe. HelloWorld wurde 1999 in Detroit gegründet und ist heute auch mit Büros in Seattle, Chicago, New York sowie Los Angeles präsent. Das rund 30 Köpfe zählende HelloWorld-Team hat sich auf digitale Service im Bereich Promotions und Loyalty-Lösungen spezialisiert. Auf der Kndeliste stehen unter vanderem Coca-Cola, Johnson & Johnson und Microsoft.

Künftig wird HelloWorld zum DAN-Network Merkle mit Headquarter in Columbia (USA/Maryland)gehören, das in 2016 von DAN übernommen wurde.