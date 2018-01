%%%Schwartauer Werke starten mit BrawandRieken neue Dachmarkenkampagne%%%



Schwartau Extra entschleunigt den Tag im neuen Spot der Schwartauer Werke (Foto: Screenshot)

Die Schwartauer Werke in Bad Schwartau setzen ihren neuen Dachmarkenauftritt in einer neuen Kampagne unter dem Motto 'Alles andere kommt dann' um. Ab Januar 2018 tritt die gleichnamige Konfitürenmarke mit einer Kommunikationsoffensive im TV, auf den digitalen Kanälen und am PoS auf. Seit Sommer 2017 präsentiert das Unternehmen seine Produkte bereits in einem neuen Design und beschritt mit einer Rezepturumstellung der Schwartau Extra den Weg zu mehr Natürlichkeit.

Der neue Dachmarkenauftritt, von dem langjährigen Partner BrawandRieken Communications in Hamburg entwickelt, bildet eine Kommunikationsplattform mit zentralen Markenelementen: Design, Kampagnen-Claim und eigens komponierte Musik verbinden zukünftig die Submarken des Unternehmens unter einem einheitlichen Auftritt. "Wir wollen einen ganz normalen Morgen zeigen, bei dem alle Beteiligten erst einmal mit Kopf und Körper in den Tag finden müssen. Eine der besten emotionalen Starthilfen ist dabei ein Frühstück mit seiner Lieblingskonfitüre", so Oliver Betzel, Management Supervisor bei BrawandRieken. Dominik Küstner, Brand Director bei Schwartau, erläutert die neue Schwartau-Markenbotschaft 'Alles andere kommt dann': "Schwartau ist die beliebteste Konfitüre Deutschlands und seit Jahrzehnten auf den Frühstückstischen der Republik zu Hause. Mit unserem neuen Claim senden wir für den Verbraucher eine klare Botschaft: Wer den Tag mit einem Lächeln beginnt, hat ihn bereits gewonnen. Schwartau versüßt nicht nur den Morgen, sondern auch den Blick in den Tag."

Zu sehen ist das Plädoyer für einen entschleunigenden Morgen-Genuss ab Januar im TV, in den relevanten digitalen Kanälen und am PoS. Ab Februar wird die Kampagne auf die Schwartau Samt-Range ausgeweitet. Die Konfitüre ohne Kerne und Stücke wird unter demselben Kampagnengedanken mit entsprechend jüngerer Ausrichtung beworben. Für die Schaltung der Maßnahmen zeichnet die Hamburger Agentur pilot verantwortlich. Den Kampagnen-Song komponierte Tonpiloten, Hamburg, (Michaela Kay und Hauke Kliem, Komposition und Produktion) und Toaster Pictures, Prag, kümmerte sich um die Produktion der TV-Spots. Die Kampagnenmotive realisierte Neumann und Rodtmann, Berlin.