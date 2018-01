%%%Preuss und Preuss wirbt für das jüdische Museum Berlin%%%

Das Berliner Büro der Werbeagentur Preuss und Preuss hat einen Kampagnenetat des Jüdischen Museums für die aktuelle Ausstellung "Welcome to Jerusalem" gewonnen. Im Mittelpunkt der Kampagne stehen Plakate mit humorvollen Headlines, die bis Ende April 2019 – also 16 Monate lang – in der Bundeshauptstadt zu sehen sein werden und Berliner und Touristen in das Museum locken sollen. Ergänzend gestalten die Kreativen Print-, Online- und Social Media-Maßnahmen, die die Kampagne auch überregional sichtbar machen. Zudem werden verschiedene Maßnahmen im direkten Museumsumfeld, wie auf Eintrittskarten, Gebäudebannern und Flyern gespielt. Abgerundet wird die Kampagne durch einen 40-sekündigen Spot. Dieser wird regional in den Berliner York-Kinos gespielt und ist online auf den Social Media-Plattformen verfügbar. Der Clip wurde von Preuss und Preuss inhouse umgesetzt.





Sascha Perkins, Marketing- und Kommunikationsleiter des Jüdischen Museums Berlin, sagt über die Kampagne zur Ausstellung: "Preuss und Preuss ist es gelungen, eine Kampagne zu entwickeln, die sich über mehrere Jahre trägt und uns viel Spielraum für kreative Ideen lässt. Die Maßnahmen schaffen Aufmerksamkeit und wecken Lust, sich selbst ein Bild von Jerusalem zu machen."