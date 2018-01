%%%B+D nimmt McCann Maybellines 'Glossy Talk'-Etat ab%%%

L`Oréal legt das Influencer-Format 'Glossy Talk' seiner Marke Maybelline New York in neue Hände: In einem Pitch des Kosmetikkonzerns konnte sich die Kölner Agentur B+D Interactive gegen zwei Mitbewerber durchsetzen. Zuvor lag der Etat beim Content Cube von McCann.



B+D Interactive wird das Video-Konzept inklusive Kampagne neu aufsetzen. Beim 'Glossy Talk' (plaudert Influencerin Mrs. Bella mit ihren Gästen - oftmals anderen prominenten YouTubern oder Instagrammern wie Kisu, Ebru oder Ossi Glossy - über Make-up, Mode und Trends. Der Kanal verzeichnet über 86.000 Abonnenten, die einzelnen Videos erzielen teilweise über 200.000 Abrufe. G+D Interactive macht den Glossy Talk mit einer Roadshow durch sieben Großstädte nun auch in der Offline-Welt erlebbar. Dabei wird der Talk in sogenannte "Glossy Talk Coffee Bars" verlegt, die als Dreh- und Angelpunkt für sämtliche kommunikativen Maßnahmen dienen. Sowohl das Live Broadcasting des YouTube-Formats als auch die neuen Glossy Talk Stories werden vor Ort produziert und dann digital ausgestrahlt. Über Social Ads, Out-of-Home Maßnahmen, Native Ads sowie Influencer- und PR-Maßnahmen werden die weiblichen Zielgruppen auf die Maybelline Roadshow aufmerksam gemacht.



"Wir arbeiten für Maybelline New York in einem agilen Projektteam", kündigt Uli Wolter, geschäftsführender Gesellschafter B+D Interactive, an. So soll die Expertise der Agentur in Digital-, Influencer- und Content-Produktion sowie das Knowhow in der Disziplin Live-Kommunikation voll zum Tragen kommen. "Disziplinübergreifend können wir so den Branded Content für unseren neuen Kunden auf das nächste Level heben", so Wolter.



Die B+D Agenturgruppe wurde 1983 als Promotion-Agentur gegründet und vereint heute die Agenturen B+D Communications, B+D Interactive, B+D Events und B+D Personal Services sowie B+D Healthy Brands, den Dialog-Marketing-Spezialist FSW und die PR-Agentur reinPRofil. Insgesamt 170 Mitarbeiter arbeiten für Unternehmen wie Sony Mobile, Epson, die Postbank, congstar, Johnson & Johnson, iglo und Vorwerk.